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«Интер» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (08.03.2021)

сегодня, 01:10

«Интер» ждет в гости «Аталанту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.783.64
Fonbet 2.08 3.65 3.50
Мелбет 2.13 3.74 3.56
Лига ставок 2.06 3.65 3.45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.07. Победа «Аталанты» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Форма команд

«Интер» за последний месяц не только стал лидером Серии А, но и нарастил отрыв от «Милана» уже до 6 очков. Команда сосредоточена только на чемпионате и стремительно идет к чемпионству. Подопечные Антонио Конте играют в красивый и результативный футбол, чему очень рады болельщики клуба и руководство. В прошлом туре «Интер» победил «Парму» (2:1), а немного ранее крупно обыграл «Дженоа» (3:0).

«Аталанта» уже несколько матчей идет без поражений. Команде еще предстоит ответный поединок Лиги Чемпионов против «Реала». Прошлые две игры Серии А «Аталанта» выиграла у «Кротоне» (5:1) и «Сампдории» (2:0).

Информация для ставок

  • «Аталанта» выиграла четыре матча подряд в Серии А.
  • «Аталанта» не пропускает на выезде уже четыре матча.
  • Четыре последних встречи команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей.

Прогноз

Один из главных матчей тура будет напряженным и зрелищным. Считаем, что миланская команда сможет сломить сопротивление «Аталанты» и одержит победу в этом матче. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.07.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Белененсеш» — «Бенфика».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.783.64
Fonbet 2.08 3.65 3.50
Мелбет 2.13 3.74 3.56
Лига ставок 2.06 3.65 3.45
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:40
Возможна ничья
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