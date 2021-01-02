«Интер» — «Кротоне»: прогноз на матч Серии A (03.01.2021)

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02 января 2021, 11:30

В 14-м туре чемпионата Италии «Интер» на своем поле сыграет против «Кротоне». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров «Интер» идет неоспоримым фаворитом этой игры. БК Бетсити принимает ставки на победу хозяев по коэффициенту 1.25. Заключить пари на сенсацию в виде победы «Кротоне» можно с отметкой 13.00, а ничья котируется в 7.10.

Аналитики БК ждут результативной игры от команд. Исход с ТБ (2,5) можно взять за 1.41, ТМ(2,5) – 2.82.

Форма команд

Перед паузой «Интер» вплотную приблизился к «Милану». Подопечные Антонио Конте выиграли семь матчей подряд в чемпионате Италии. В последнем туре «нерадзурри» разобрались в гостях с «Вероной» (2:1), а перед этим с аналогичным счетом обыграли дома «Специю» (2:1).

В семи домашних играх «Интер» одержал пять викторий, раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, забив в этих встречах 17 голов.

Для «Кротоне» выступления в Серии A складываются непросто. Ближе к перерыву команда несколько поправила свое положение, одержав две победы – в матчах со «Специей» (4:1) и «Пармой» (2:1). Набрав девять очков, клуб осел на предпоследнем месте в турнирной таблице, но отставание от безопасной зоны несущественное (два балла).

Информация для ставок

• «Интер» не пропускал больше одного гола в четырех прошлых матчах на своем поле

• «Кротоне» проиграл шесть из 10 предыдущих матчей на выезде

• «Интер» выиграл две из четырех очных встреч у «Кротоне»

Прогноз

«Интер» после паузы продолжит погоню за «Миланом». Для этого команде Конте нужно брать максимум очков и надеяться, что прямой конкурент начнет допускать осечки.

«Кротоне» в гостях редко себя проявляет. Берем ставку на победу хозяев с минусовой форой 1,5 гола по коэффициенту 1.73 в БК Бетсити.