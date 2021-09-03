Ирландия – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

В рамках квалификации ЧМ-2022 сборная Ирландии на домашнем стадионе сыграет против Азербайджана.
|
- : -
сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в предстоящей встрече букмекерская контора Бетсити считает хозяев поля. Ставки на победу Ирландии можно сыграть по коэффициенту 1.66, за ничью предложена котировка 3.92, а победа Азербайджана идет за 5.85.
Согласно предложенной линии, аналитики БК не ждут в этой игре результативного исхода. Поставить на ТМ(2,5) голов можно за 1.72, ТБ(2,5) – 2.25.
Форма команд
В текущем отборе ЧМ-2022 Ирландия выступает плохо. Проведя три матча в группе A, сборная не смогла набрать очки, поочередно уступив Португалии (1:2), Люксембургу (0:1) и Сербии (2:3).
Азербайджан тоже еще не набирал очки в проходящей квалификации. Команда потерпела три поражения, уступив Португалии (0:1), Сербии (1:2) и Люксембургу (1:2).
Примечательно, что прежде Ирландия и Азербайджан не сходились в очных встречах, даже в товарищеских.
Информация для ставок
• В 5 последних домашних матчах Ирландии прошла ставка ТМ(2,5)
• В 6 из 10 предыдущих гостевых поединков Азербайджана выиграл исход ТМ(2,5)
• Ирландия не забивала больше одного гола в 8 и 10 предыдущих матчей во всех турнирах
Прогноз
Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Бетсити.