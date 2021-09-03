Ирландия – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 12:27

В рамках квалификации ЧМ -2022 сборная Ирландии на домашнем стадионе сыграет против Азербайджана.

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей встрече букмекерская контора Бетсити считает хозяев поля. Ставки на победу Ирландии можно сыграть по коэффициенту 1.66, за ничью предложена котировка 3.92, а победа Азербайджана идет за 5.85.

Согласно предложенной линии, аналитики БК не ждут в этой игре результативного исхода. Поставить на ТМ(2,5) голов можно за 1.72, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

В текущем отборе ЧМ -2022 Ирландия выступает плохо. Проведя три матча в группе A, сборная не смогла набрать очки, поочередно уступив Португалии (1:2), Люксембургу (0:1) и Сербии (2:3).

Азербайджан тоже еще не набирал очки в проходящей квалификации. Команда потерпела три поражения, уступив Португалии (0:1), Сербии (1:2) и Люксембургу (1:2).

Примечательно, что прежде Ирландия и Азербайджан не сходились в очных встречах, даже в товарищеских.

Информация для ставок

• В 5 последних домашних матчах Ирландии прошла ставка ТМ(2,5)

• В 6 из 10 предыдущих гостевых поединков Азербайджана выиграл исход ТМ(2,5)

• Ирландия не забивала больше одного гола в 8 и 10 предыдущих матчей во всех турнирах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Бетсити.