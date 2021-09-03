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Ирландия – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

вчера, 12:27

В рамках квалификации ЧМ-2022 сборная Ирландии на домашнем стадионе сыграет против Азербайджана.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.217.05
Фонбет 1.55 3.90 6.60
Мелбет 1.60 4.00 6.85
1XBET 1.60 4.00 6.85
BetBoom 1.56 3.95 7.60

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей встрече букмекерская контора Бетсити считает хозяев поля. Ставки на победу Ирландии можно сыграть по коэффициенту 1.66, за ничью предложена котировка 3.92, а победа Азербайджана идет за 5.85.

Согласно предложенной линии, аналитики БК не ждут в этой игре результативного исхода. Поставить на ТМ(2,5) голов можно за 1.72, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

В текущем отборе ЧМ-2022 Ирландия выступает плохо. Проведя три матча в группе A, сборная не смогла набрать очки, поочередно уступив Португалии (1:2), Люксембургу (0:1) и Сербии (2:3).

Азербайджан тоже еще не набирал очки в проходящей квалификации. Команда потерпела три поражения, уступив Португалии (0:1), Сербии (1:2) и Люксембургу (1:2).

Примечательно, что прежде Ирландия и Азербайджан не сходились в очных встречах, даже в товарищеских.

Информация для ставок

• В 5 последних домашних матчах Ирландии прошла ставка ТМ(2,5)
• В 6 из 10 предыдущих гостевых поединков Азербайджана выиграл исход ТМ(2,5)
• Ирландия не забивала больше одного гола в 8 и 10 предыдущих матчей во всех турнирах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.71 1.64 2.33
Мелбет 1.67 2.34
1XBET 1.67 2.34
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Все комментарии
662a3n964dwm
662a3n964dwm
вчера в 18:03
Сборная Ирландия одержит победу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:36
Хозяева не проиграют
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