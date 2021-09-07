Ирландия — Сербия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 11:54

Ирландия будет играть против сборной Сербии в рамках отбора на ЧМ -2022 года. Европейские сборные продолжают сражаться за путевку на "мундиаль”, который пройдет в Катаре. Сборная Ирландии в последнее время выглядит совсем плохо, но команда все равно хочет побороться за выход в финальную часть турнира. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Сербия. Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход можно оценить коэффициентом 3.30. Поставить на победу сборной Ирландии можно по коэффициенту 3.50.

Форма команд

Сборная Ирландии продолжает свой путь на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В последних поединках сборная выглядит не лучшим образом, команда либо играет вничью, либо проигрывает. Команда очень плохо проявляет себя в атаке, а также плохо играет в обороне. Единственное светлое пятно в игре сборной — это победа над Андоррой. Ирландия — далеко не фаворит в европейском отборе на ЧМ .

Сербия на фоне Ирландии выглядит очень хорошо. Команда активна, регулярно забивает и побеждает. В последних матчах сербы выглядят просто прекрасно, они много забивают. Стоит выделить победу над Люксембургом, команда забила в ворота противника четыре мяча. Также четыре гола были забиты и в ворота Катара. Сербия сносит всех противников, которые хоть немного слабее. В грядущем матче Сербия может выиграть.

Информация для ставок

Ирландия не побеждает три поединка кряду

Сербия выиграла три матча из последних пяти

Ирландия забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Сербия здорово смотрится в последних матчах, эта сборная показывает хороший и атакующий футбол. Команда наверняка не ограничится одним забитым мячом. В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что Сербия забьет в обоих таймах по коэффициенту 3.50.