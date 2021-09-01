Исландия — Румыния. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

Сборные Исландии и Румынии сыграют 2 сентября 2021 года в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 2
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали сборную Румынии. Поставить на победу Румынии можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу хозяев по 2.80.
Форма команд
Еще несколько лет назад сборная Исландии была одной из тех команд, которую не хотели получить в соперники топовые команды. Эта сборная могла установить двухэтажный автобус и не давать сопернику играть. Сейчас исландцы используют примерно ту же схему, только вот ее научились «вскрывать». Знаменитый исландский автобус уже не так эффективен, а других способов побеждать или играть вничью у Исландии нет. Сейчас команда выглядит неплохо, но на фоне своих достижений в прошлом — это блеклая игра и неуверенные выступления в каждом матче.
Румыния проводит последние свои матчи просто ужасно. У Румынии всегда была неплохая атака, но сейчас новое поколение совсем не может похвастаться яркими исполнителями. В последних поединках Румыния выглядит беспомощно, многие команды просто уничтожают ее в очных встречах. Два последних матча Румынии завершились поражениями, команда уступила Англии 0:1, а также проиграла Грузии 1:2.
Информация для ставок
● Румыния проиграла четыре поединка кряду
● Исландия выиграла два матча из последних пяти
● Румыния пропускает как минимум один гол на протяжении шести игр кряду
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90.