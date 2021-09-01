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Исландия — Румыния. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (02.09.2021)

01 сентября 2021, 12:03

Сборные Исландии и Румынии сыграют 2 сентября 2021 года в рамках отборочного цикла на ЧМ-2022. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали сборную Румынии. Поставить на победу Румынии можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу хозяев по 2.80.

Форма команд

Еще несколько лет назад сборная Исландии была одной из тех команд, которую не хотели получить в соперники топовые команды. Эта сборная могла установить двухэтажный автобус и не давать сопернику играть. Сейчас исландцы используют примерно ту же схему, только вот ее научились «вскрывать». Знаменитый исландский автобус уже не так эффективен, а других способов побеждать или играть вничью у Исландии нет. Сейчас команда выглядит неплохо, но на фоне своих достижений в прошлом — это блеклая игра и неуверенные выступления в каждом матче.

Румыния проводит последние свои матчи просто ужасно. У Румынии всегда была неплохая атака, но сейчас новое поколение совсем не может похвастаться яркими исполнителями. В последних поединках Румыния выглядит беспомощно, многие команды просто уничтожают ее в очных встречах. Два последних матча Румынии завершились поражениями, команда уступила Англии 0:1, а также проиграла Грузии 1:2.

Информация для ставок

● Румыния проиграла четыре поединка кряду
● Исландия выиграла два матча из последних пяти
● Румыния пропускает как минимум один гол на протяжении шести игр кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.73 1.64 2.34
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 1.38 3.18
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Все комментарии
vevnd9qds7be
vevnd9qds7be
01 сентября в 17:58
Сборная Румыния выиграет матч.
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3v4u852a66fw
01 сентября в 16:59
Сборная Исландия одержит победу.
shlomo
shlomo
01 сентября в 14:45
Игра на три результата
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