«Ислочь» — «Минск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (27.06.21)

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сегодня, 00:05

В очередном туре чемпионата Беларуси «Ислочь» на домашней арене сыграет против «Минска». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая пройдет 27 июня 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ислочь» умеренным фаворитом в этой встрече. Ставки на победу хозяев букмекерская компания Мелбет предлагает сыграть по коэффициенту 2.20. Вероятность ничьи оценивается по коэффициенту 3.58, а возможная победа «Минска» идет по коэффициенту 2.93.

Форма команд

Текущий сезон в чемпионате Беларуси складывается для «Ислочи» сложно. В активе команды 14 очков и 11 место в турнирной таблице, а серия без побед в лиге достигла шести туров. В последней игре первенства «Ислочь» без особых претензий на очки уступила в гостях «Гомелю» (0:2). Также команда потерпела неудачу в Кубке страны, проиграв «Локомотиву» из Гомеля по пенальти на стадии 1/16 финала.

«Минск» после не самого успешного начала сезона смог стабилизировать свою игру. В пяти прошлых турах Высшей лиги столичная команда пополнила свой актив на десять очков, одержав победы над «Энергетиком» (2:1), «Славией (2:1) и „Динамо“ Брест (1:0), а также сыграв вничью со „Слуцком“ (2:2). Единственное фиаско в данной серии „Минск“ потерпел в гостях у „Гомеля“ (0:5). В Кубке Беларуси команда неожиданно проиграла „Днепру“ из Могилева и покинула турнир (1:2).

Информация для ставок

В 7 из 8 прошлых матчей „Минска“ в лиге прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) „Ислочь“ не побеждала в 5 прошлых домашних матчах чемпионата (четыре поражения и одна ничья)

„Ислочь“ и „Минск“ две последних очных встречи сыграли вничью

Прогноз

На данный момент „Минск“ выглядит более боеспособным коллективом. „Ислочь“ регулярно терпит неудачи, включая матчи на своем поле. Кроме того, минский коллектив не уступал сопернику в трех последних дуэлях. Предлагаем рассмотреть ставку на Х2 по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на тотал голов в матче Бразилия — Эквадор по коэффициенту 1.8.