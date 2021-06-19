Испания — Польша. Прогноз на матч Евро-2020 (19.06.2021)

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вчера, 08:11

Испания и Польша сыграют между собой во 2-м туре группового этапа Евро-2020. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Испанию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.38. Победа ХК оценивается в 8.6, заключить пари на ничью можно с котировкой 4.88.

Поставить на ТБ (2,5) голов букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8, ТМ (2,5) – 1.98. Исход «обе забьют» котируется в 2.2.

Форма команд

Испания в первом матче поделила очки со сборной Швеции (0:0). Испанцы имели колоссальное преимущество, владея мячом 85% игрового времени, но вскрыть плотную оборону шведов не удалось. В матче со сборной Польши будет совсем другая игра, так как поляки не обладают такой качественной защитой и будут нацелены на ворота соперника в связи с поражением в первом туре.

На сборную Польши возлагали огромные надежды на этом турнире, но в первом туре команда неожиданно уступила Словакии (1:2). Поляки имели небольшое преимущество по ходу матча, но словаки реализовали свои моменты и победили. Отразилась на результате игры и красная карточка Гжегоша Крыховяка. В игре с Испанией будет очень трудно взять очки, но футболисты обещают показать свой футбол и побороться за положительный результат.

Информация для ставок

Сборная Испании не пропустила ни одного гола в последних трех встречах

Польша забивает гол в каждом из последних семи матчей, но при этом победить удалось лишь в одном из них

Восемь из двенадцати последних встреч с участием Испании завершились результатом ТМ 2.5

Последний очный поединок команд завершился красивой победой Испании (6:0)

Прогноз

Сборной Испании во втором матче будет очень мотивирована взять три очка, поэтому ждем игру с тотальным преимуществом номинальных хозяев. Они должны создать много моментов у ворот своих соперников, что, скорее всего, приведет к забитым голам и уверенной победе. Сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.58.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.63 на ТМ 2.5 в матче «Витебск» — «Рух».