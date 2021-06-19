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Испания — Польша. Прогноз на матч Евро-2020 (19.06.2021)

вчера, 08:11

Испания и Польша сыграют между собой во 2-м туре группового этапа Евро-2020. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Евро-2020
Испания
Польша
1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.209.54
Лига Ставок 1.32 5.40 10.00
Фонбет Live! 10.50 1.09 39.00
Мелбет 1.30 5.81 11.10
1XBET 1.34 5.40 11.00
BetBoom 1.32 5.30 10.11

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Испанию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.38. Победа ХК оценивается в 8.6, заключить пари на ничью можно с котировкой 4.88.

Поставить на ТБ (2,5) голов букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8, ТМ (2,5) – 1.98. Исход «обе забьют» котируется в 2.2.

Форма команд

Испания в первом матче поделила очки со сборной Швеции (0:0). Испанцы имели колоссальное преимущество, владея мячом 85% игрового времени, но вскрыть плотную оборону шведов не удалось. В матче со сборной Польши будет совсем другая игра, так как поляки не обладают такой качественной защитой и будут нацелены на ворота соперника в связи с поражением в первом туре.

На сборную Польши возлагали огромные надежды на этом турнире, но в первом туре команда неожиданно уступила Словакии (1:2). Поляки имели небольшое преимущество по ходу матча, но словаки реализовали свои моменты и победили. Отразилась на результате игры и красная карточка Гжегоша Крыховяка. В игре с Испанией будет очень трудно взять очки, но футболисты обещают показать свой футбол и побороться за положительный результат.

Информация для ставок

  • Сборная Испании не пропустила ни одного гола в последних трех встречах
  • Польша забивает гол в каждом из последних семи матчей, но при этом победить удалось лишь в одном из них
  • Восемь из двенадцати последних встреч с участием Испании завершились результатом ТМ 2.5
  • Последний очный поединок команд завершился красивой победой Испании (6:0)

Прогноз

Сборной Испании во втором матче будет очень мотивирована взять три очка, поэтому ждем игру с тотальным преимуществом номинальных хозяев. Они должны создать много моментов у ворот своих соперников, что, скорее всего, приведет к забитым голам и уверенной победе. Сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.58.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.63 на ТМ 2.5 в матче «Витебск» — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.39 2.06 1.85 1.62 2.43
Лига Ставок 2.03 1.76 1.60 2.30
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.91 1.99
BetBoom 3.01 1.38 1.99 1.81 1.55 2.44
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:31
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Польша.
shlomo
shlomo
вчера в 10:59
Испания фаворит встречи, но поляки точно забьют
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