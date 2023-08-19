«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.08.2023)

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вчера, 23:07

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем матче не выделяют явного фаворита. На победу «Бетиса» предлагается коэффициент 3.85. На гостей в букмекерской конторе Лига Ставок сделать ставку можно по коэффициенту 2.02. Выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.50.

В разделе тоталов мы наблюдаем следующую ситуацию: на низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73, а на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент составил 2.11.

Форма команд

Шестое место занял «Реал Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги по итогам прошлого сезона. «Зелёно-белые» провели в межсезонье шесть товарищеских встреч. Лишь в одной игре из шести «Бетикос» порадовал своих поклонников победой. С минимальным счётом «гелиополиты» обыграли «Мидлсбро». Победный гол забил во втором тайме матча нападающий Айозе Перес. Миром разошлись «зелёно-белые» с английским футбольным клубом «Бёрнли». «Севилье» и команде «Реал Сосьедад» с одинаковым счётом 0:1 «Бетикос» уступил. На прошлых выходных в рамках матча 1-го тура Премьер-лиги с разницей в один мяч «Бетис» выиграл в гостях у «Вильярреала», что можно расценивать как успех.

В тройку лучших команд Испании вошли «матрасники» в сезоне 2022/2023 Примеры. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Бетисом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «индейцев». В межсезонье в товарищеской встрече «Атлетико» встретилось на футбольном поле с «Ман Сити». Мадридская команда приятно удивила своих болельщиков и не только. Со счётом 2:1 «матрасники» взяли верх над «небесно-голубыми» из Манчестера. Новый сезон Примеры «индейцы» начали с уверенной домашней победы над «Гранадой».

Информация для ставок

Из пяти крайних очных матчей три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Два поражения потерпели «зелёно-белые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «матрасники» уступили в одной встрече.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Бетис». Вопреки мнению экспертов, мы отдаём предпочтение в предстоящем матче «Бетикосу». На своём поле «зелёно-белые» вполне могут набрать три очка. Результат первого тура Ла Лиги показал высокую готовность «Бетиса».