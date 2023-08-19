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«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.08.2023)

вчера, 23:07
«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.08.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем матче не выделяют явного фаворита. На победу «Бетиса» предлагается коэффициент 3.85. На гостей в букмекерской конторе Лига Ставок сделать ставку можно по коэффициенту 2.02. Выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.883.582.04
Pari 3.85 3.50 2.00

В разделе тоталов мы наблюдаем следующую ситуацию: на низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73, а на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент составил 2.11.

Форма команд

Шестое место занял «Реал Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги по итогам прошлого сезона. «Зелёно-белые» провели в межсезонье шесть товарищеских встреч. Лишь в одной игре из шести «Бетикос» порадовал своих поклонников победой. С минимальным счётом «гелиополиты» обыграли «Мидлсбро». Победный гол забил во втором тайме матча нападающий Айозе Перес. Миром разошлись «зелёно-белые» с английским футбольным клубом «Бёрнли». «Севилье» и команде «Реал Сосьедад» с одинаковым счётом 0:1 «Бетикос» уступил. На прошлых выходных в рамках матча 1-го тура Премьер-лиги с разницей в один мяч «Бетис» выиграл в гостях у «Вильярреала», что можно расценивать как успех.

В тройку лучших команд Испании вошли «матрасники» в сезоне 2022/2023 Примеры. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «Бетисом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «индейцев». В межсезонье в товарищеской встрече «Атлетико» встретилось на футбольном поле с «Ман Сити». Мадридская команда приятно удивила своих болельщиков и не только. Со счётом 2:1 «матрасники» взяли верх над «небесно-голубыми» из Манчестера. Новый сезон Примеры «индейцы» начали с уверенной домашней победы над «Гранадой».

Информация для ставок

  • Из пяти крайних очных матчей три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Два поражения потерпели «зелёно-белые» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «матрасники» уступили в одной встрече.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Бетис». Вопреки мнению экспертов, мы отдаём предпочтение в предстоящем матче «Бетикосу». На своём поле «зелёно-белые» вполне могут набрать три очка. Результат первого тура Ла Лиги показал высокую готовность «Бетиса».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.58 1.77 2.13 1.39 3.12
Pari 1.75 2.10
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