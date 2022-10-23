«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

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23 октября 2022, 17:04

Ставки букмекеров

«Атлетико», с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.48, ничья в игре котируется также, как и победа «Бетиса», по 3.15 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут голевой феерии в поединке. Их мнение останавливается на предположении, что мы увидим закрытый футбол с минимальным количеством голевых моментов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.65, а ТБ (2.5) за 2.33 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к 11 туру подходит на четвертой строчке в таблице. У столичного гранда в активе 20 очков. В нынешнем чемпионате «Атлетико» шесть раз обыграл соперников, расписал две «мировые» и дважды уступил. В прошедших пяти турах три матча выиграно, а по одному сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии с не самым сильным «Райо Вальекано» расписана ничья (1:1).

«Бетис» после сыгранных 10 туров располагается сразу же за «Атлетико», на пятом месте и имеет столько очков в активе, 20. Статистика скромного клуба, также идентичная, шесть побед, две ничьи и два поражения. В последних пяти турах по два матча выиграно и закончено равенством, а в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Кадисом». «Бетис» в текущем сезоне выглядит очень неплохо, радуя руководство и фанатов отличной игрой.

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Бетиса» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда

«Атлетико» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая прямую конкуренцию команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Атлетико» с коэффициентом 1.72 в БК Лига Ставок.