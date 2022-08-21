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«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (21.08.2022)

сегодня, 01:57
Реал Сосьедад - Барселона

Ставки букмекеров

«Барселона» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Реал Сосьдад» по 3.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.483.732.14
Лига Ставок 3.45 3.60 2.11
Мелбет 3.46 3.78 2.16
1XBET 3.46 3.78 2.16

Эксперты ждут, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.83, а ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Реал Сосьедад» стартует в нынешнем чемпионате с гостевой победы над командой из нижней половине таблице по итогам прошлого сезона «Кадис» (0:1).

«Барселона», как обычно, является одним из главных претендентов на чемпионство в турнире, но начинает клуб не совсем удачно. В домашнем поединке была расписана ничья с «Райо Вальекано» (0:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчах
  • Девять из 15 последних матчей «Реал Сосьедад» завершились с более 1.5 голами
  • «Барселона» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, историю очных противостояний и фактор домашнего поля, предлагаем заиграть ставку на то, что «Реал Сосьедад» забьет гол с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.11 1.80 1.66 2.35
Лига Ставок 2.01 1.78 1.60 2.31
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 2.10 1.86
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:35
Победа гостей !
Гость
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