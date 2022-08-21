«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (21.08.2022)

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сегодня, 01:57

Ставки букмекеров

«Барселона» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Реал Сосьдад» по 3.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ждут, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.83, а ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Реал Сосьедад» стартует в нынешнем чемпионате с гостевой победы над командой из нижней половине таблице по итогам прошлого сезона «Кадис» (0:1).

«Барселона», как обычно, является одним из главных претендентов на чемпионство в турнире, но начинает клуб не совсем удачно. В домашнем поединке была расписана ничья с «Райо Вальекано» (0:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчах

Девять из 15 последних матчей «Реал Сосьедад» завершились с более 1.5 голами

«Барселона» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, историю очных противостояний и фактор домашнего поля, предлагаем заиграть ставку на то, что «Реал Сосьедад» забьет гол с коэффициентом 1.38 в БК Лига Ставок.