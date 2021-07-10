Италия — Англия. Прогноз на финальный матч Евро-2020 (11.07.2021)

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вчера, 22:59

В финальном поединке Чемпионата Европы нас ожидает невероятно интересная встреча двух очень сильных сборных – Италии и Англии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Англии можно взять по коэффициенту 2.74. Поверить в успех Италии любой игрок может по коэффициенту 2.98. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно за 2.97.

Также в линии букмекеры предлагают 2.55 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Италии проводит один из лучших отрезков в своей истории, о чем свидетельствует беспроигрышная серия. Команда на всех парах мчится к чемпионскому титулу и не намерена останавливаться за шаг до трофея. Наставник итальянской команды Роберто Манчини знает сильные стороны англичан и настроен на триумф. Путь к финалу был сложный, но футболисты с достоинством его прошли и заслужили участие в этом матче. В 1/8 финала была обыграна Австрия (2:1), в 1/4 удалось сломить Бельгию (2:1), а в полуфинальной встрече улыбнулась фортуна в серии пенальти в игре с Испанией.

Сборная Англии, получившая напутствие от самой королевы, радует своих болельщиков результатами и будет стараться продолжить эту тенденцию и в финальном поединке. Англичане достаточно спокойно прошли плей-офф раунд, не имели проблем с Германией (2:0), разгромно обыграли Украину (4:0) и лишь в полуфинале встретили сопротивление от сборной Дании, которое смогли сломить только в дополнительное время (2:1).

Информация для ставок

Англия не проигрывает 12 поединков кряду

Италия выиграла 14 матчей подряд (с учетом дополнительного времени)

В последних 12 играх Италия пропустила всего три мяча в свои ворота (с учетом гола в овертайме), Англия – всего один мяч

Предыдущие две очные встречи завершились вничью (1:1)

Прогноз

Нас ожидает битва двух высококлассных сборных, одной из которых посчастливится поднять заветный трофей над головой. Сложно предположить, кто окажется сильнее при равной игре. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что в основное время победитель выявлен не будет. Взять ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.97.