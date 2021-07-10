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Италия — Англия. Прогноз на финальный матч Евро-2020 (11.07.2021)

вчера, 22:59

В финальном поединке Чемпионата Европы нас ожидает невероятно интересная встреча двух очень сильных сборных – Италии и Англии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом встречи. Победу Англии можно взять по коэффициенту 2.74. Поверить в успех Италии любой игрок может по коэффициенту 2.98. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно за 2.97.

Также в линии букмекеры предлагают 2.55 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Италии проводит один из лучших отрезков в своей истории, о чем свидетельствует беспроигрышная серия. Команда на всех парах мчится к чемпионскому титулу и не намерена останавливаться за шаг до трофея. Наставник итальянской команды Роберто Манчини знает сильные стороны англичан и настроен на триумф. Путь к финалу был сложный, но футболисты с достоинством его прошли и заслужили участие в этом матче. В 1/8 финала была обыграна Австрия (2:1), в 1/4 удалось сломить Бельгию (2:1), а в полуфинальной встрече улыбнулась фортуна в серии пенальти в игре с Испанией.

Сборная Англии, получившая напутствие от самой королевы, радует своих болельщиков результатами и будет стараться продолжить эту тенденцию и в финальном поединке. Англичане достаточно спокойно прошли плей-офф раунд, не имели проблем с Германией (2:0), разгромно обыграли Украину (4:0) и лишь в полуфинале встретили сопротивление от сборной Дании, которое смогли сломить только в дополнительное время (2:1).

Информация для ставок

  • Англия не проигрывает 12 поединков кряду
  • Италия выиграла 14 матчей подряд (с учетом дополнительного времени)
  • В последних 12 играх Италия пропустила всего три мяча в свои ворота (с учетом гола в овертайме), Англия – всего один мяч
  • Предыдущие две очные встречи завершились вничью (1:1)

Прогноз

Нас ожидает битва двух высококлассных сборных, одной из которых посчастливится поднять заветный трофей над головой. Сложно предположить, кто окажется сильнее при равной игре. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что в основное время победитель выявлен не будет. Взять ничью можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.85 2.06 1.49 2.78
Лига Ставок 1.82 1.96 1.47 2.65
Мелбет 1.47 2.60
1XBET 1.49 2.54
BetBoom 1.84 2.06 1.48 2.70 1.23 4.30
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:26
Возможна ничья
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