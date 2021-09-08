Италия — Литва. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

Сентябрьские матчи квалификации потихоньку подходят к концу. В шестом туре группы С мы увидим игру сборной Италии со сборной Литвы. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
|
- : -
сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
У букмекеров не возникло сомнений относительно однозначного фаворита встречи, им является сборная Италии. Поставить на ее победу с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет. В случае победы литовской сборной зайдет коэффициент 62. Ничью можно выбрать по коэффициенту 16.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 4.2.
Форма команд
Италия смогла побить, казалось бы, вечный рекорд беспроигрышной серии, и перешагнула отметку в 36 поединков. В последнем матче было очень нелегко на выезде с неуступчивой Швейцарией, но удалось добыть необходимый результат, завершив игру (0:0). Останавливаться на достигнутом команда не собирается и желает в этой игре оформить долгожданную победу.
Литва на фоне своего соперника выглядит очень плохо, коллектив имеет ужасную серию поражений и не радовал своих болельщиков с прошлого года. В минувших турах квалификации литовцы сразились с Северной Ирландией и Болгарией, но навязать им борьбу не сумели, дважды проиграв (1:4) и (0:1) соответственно.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия сборной Италии составляет невероятных 36 матчей (мировой рекорд)
- Проигрышная серия Литвы насчитывает восемь игр кряду
- Крайние две очных встречи между командами завершились поражением Литвы со счетом (0:2)
- Последние четыре поединка Италии завершились вничью и на ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)
Прогноз
Литовцы должны стать легкой добычей для чемпионов Европы. Итальянская сборная будет контролировать ход поединка, разгромит своего соперника и спокойно возьмет три очка. Предлагаем сделать ставку на победу Италии с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.