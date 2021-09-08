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Италия — Литва. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

сегодня, 12:32

Сентябрьские матчи квалификации потихоньку подходят к концу. В шестом туре группы С мы увидим игру сборной Италии со сборной Литвы. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.05 13.50 40.00
Мелбет 1.05 19.00 57.00
1XBET 1.05 18.00 55.00
BetBoom 1.03 18.00 50.00

Ставки букмекеров

У букмекеров не возникло сомнений относительно однозначного фаворита встречи, им является сборная Италии. Поставить на ее победу с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет. В случае победы литовской сборной зайдет коэффициент 62. Ничью можно выбрать по коэффициенту 16.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 4.2.

Форма команд

Италия смогла побить, казалось бы, вечный рекорд беспроигрышной серии, и перешагнула отметку в 36 поединков. В последнем матче было очень нелегко на выезде с неуступчивой Швейцарией, но удалось добыть необходимый результат, завершив игру (0:0). Останавливаться на достигнутом команда не собирается и желает в этой игре оформить долгожданную победу.

Литва на фоне своего соперника выглядит очень плохо, коллектив имеет ужасную серию поражений и не радовал своих болельщиков с прошлого года. В минувших турах квалификации литовцы сразились с Северной Ирландией и Болгарией, но навязать им борьбу не сумели, дважды проиграв (1:4) и (0:1) соответственно.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия сборной Италии составляет невероятных 36 матчей (мировой рекорд)
  • Проигрышная серия Литвы насчитывает восемь игр кряду
  • Крайние две очных встречи между командами завершились поражением Литвы со счетом (0:2)
  • Последние четыре поединка Италии завершились вничью и на ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)

Прогноз

Литовцы должны стать легкой добычей для чемпионов Европы. Итальянская сборная будет контролировать ход поединка, разгромит своего соперника и спокойно возьмет три очка. Предлагаем сделать ставку на победу Италии с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.47
Мелбет 3.70 1.26
1XBET 3.62 1.27
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:40
Победа Италии
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