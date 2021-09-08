Италия — Литва. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

1631093559

сегодня, 12:32

Сентябрьские матчи квалификации потихоньку подходят к концу. В шестом туре группы С мы увидим игру сборной Италии со сборной Литвы. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

У букмекеров не возникло сомнений относительно однозначного фаворита встречи, им является сборная Италии. Поставить на ее победу с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет. В случае победы литовской сборной зайдет коэффициент 62. Ничью можно выбрать по коэффициенту 16.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 4.2.

Форма команд

Италия смогла побить, казалось бы, вечный рекорд беспроигрышной серии, и перешагнула отметку в 36 поединков. В последнем матче было очень нелегко на выезде с неуступчивой Швейцарией, но удалось добыть необходимый результат, завершив игру (0:0). Останавливаться на достигнутом команда не собирается и желает в этой игре оформить долгожданную победу.

Литва на фоне своего соперника выглядит очень плохо, коллектив имеет ужасную серию поражений и не радовал своих болельщиков с прошлого года. В минувших турах квалификации литовцы сразились с Северной Ирландией и Болгарией, но навязать им борьбу не сумели, дважды проиграв (1:4) и (0:1) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия сборной Италии составляет невероятных 36 матчей (мировой рекорд)

Проигрышная серия Литвы насчитывает восемь игр кряду

Крайние две очных встречи между командами завершились поражением Литвы со счетом (0:2)

Последние четыре поединка Италии завершились вничью и на ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)

Прогноз

Литовцы должны стать легкой добычей для чемпионов Европы. Итальянская сборная будет контролировать ход поединка, разгромит своего соперника и спокойно возьмет три очка. Предлагаем сделать ставку на победу Италии с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.