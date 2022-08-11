«Лечче» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.08.2022)

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сегодня, 15:39

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Интер» с форой (-1.5) предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. В случае сенсационной победы «лечче» залетит приятный коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1. 6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Лечче» спустя два сезона сумел выиграл Серию В и уверенно вернуться в элитный дивизион. Команда была стабильной на протяжении всего сезона и золотые медали стали абсолютно заслуженной наградой. Перед данным поединком коллектив успел сыграть официальную игру в рамках кубка страны, где в дополнительное время проиграл «Читтаделле» (2:3).

«Интер» провел много поединков в рамках межсезонных сборов и не сумел одержать победу в противостояниях с «Монако» и «Лионом», так как завершены были с одинаковым счетом (2:2), а также с испанским «Вильярреалом», где голевая перестрелка завершилась неудачей (2:4).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл три из четырех последних матчей (с учетом дополнительного времени)

Безвыигрышная серия «Интера» насчитывает четыре поединка (две ничьих и два поражения)

Минувшая очная встреча состоялась в 2022 году и завершилась вничью (1:1)

В 13 из 14 последних играх с участием «Интера» был пробит ТБ 2.5

Прогноз

«Интер», конечно, без проблем оформит победу в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу миланского коллектива с форой (-1.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.