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«Лечче» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.08.2022)

сегодня, 15:39
Лечче

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились без проблем. Загрузить на «Интер» с форой (-1.5) предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83. В случае сенсационной победы «лечче» залетит приятный коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle10.205.691.33
Лига Ставок 9.80 5.80 1.31
Мелбет 10.50 6.10 1.31

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1. 6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Лечче» спустя два сезона сумел выиграл Серию В и уверенно вернуться в элитный дивизион. Команда была стабильной на протяжении всего сезона и золотые медали стали абсолютно заслуженной наградой. Перед данным поединком коллектив успел сыграть официальную игру в рамках кубка страны, где в дополнительное время проиграл «Читтаделле» (2:3).

«Интер» провел много поединков в рамках межсезонных сборов и не сумел одержать победу в противостояниях с «Монако» и «Лионом», так как завершены были с одинаковым счетом (2:2), а также с испанским «Вильярреалом», где голевая перестрелка завершилась неудачей (2:4).

Информация для ставок

  • «Лечче» проиграл три из четырех последних матчей (с учетом дополнительного времени)
  • Безвыигрышная серия «Интера» насчитывает четыре поединка (две ничьих и два поражения)
  • Минувшая очная встреча состоялась в 2022 году и завершилась вничью (1:1)
  • В 13 из 14 последних играх с участием «Интера» был пробит ТБ 2.5

Прогноз

«Интер», конечно, без проблем оформит победу в данном противостоянии. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу миланского коллектива с форой (-1.5) по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.97 1.28 2.40 1.63 1.87 2.04
Лига Ставок 2.32 1.59 1.83 1.95
Мелбет 2.48 1.64
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:49
Интер наберет очки в этом матче
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