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«Комо» – «Реджина». Прогноз на матч итальянской Серии В (18.12.2021)

17 декабря 2021, 14:39

В рамках 18-го тура Серии В в гости к «Комо» пожалует «Реджина». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия B 2021/2022
Комо
Реджина
1 : 1
завершен
18 декабря 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.113.30
Мелбет 2.24 3.12 3.43
1XBET 2.37 3.12 3.36
BetBoom 2.29 3.11 3.37

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся два довольно скромных клуба по меркам второго по силе дивизиона Италии. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.43 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 3.1, поставить на ничейный результат предлагают по коэффициенту 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.16, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Комо» идет на 11-м месте в таблице и в последних турах сумел набрать четыре очка, расписав выездную ничью с «Читтаделлой» (2:2), проиграв дома «Пизе» (0:1), а также минимально обыграв на выезде «Виченцу» (1:0).

«Реджина» попала в тотальную полосу неудач, команда проиграла несколько игр кряду и имеет не лучшее положение дел в таблице. После 17 поединков коллектив находится на 17-м месте, имея в активе 22 очка. В минувших турах клуб уступил «Алессандрии» дома (0:4), а также «Лечче» на выезде (0:2).

Информация для ставок

  • «Комо» выиграл один из пяти последних поединков
  • Проигрышная серия «Реджины» насчитывает пять матчей
  • Три из четырех последних встреч с участием «Комо» завершилась ТМ 2.5
  • Четыре из пяти минувших игр «Реджины» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Мы увидим игру команд примерно одного уровня. Нас ожидает много борьбы, и совсем не ясно, какая команда будет владеть преимуществом. Трудно предсказать победителя этого матча, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.62 1.73 2.20
Мелбет 1.67 2.26
1XBET 1.67 2.26
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