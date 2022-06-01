Израиль – Исландия. Прогноз на матч Лиги Наций (02.06.2022)

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01 июня 2022, 09:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Исландии оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

Сборная Израиля не пробилась на чемпионат мира в Катар, хотя показывала хорошие результаты в квалификации. Тем не менее, прогресс этой сборной можно рассмотреть невооруженным глазом и тем интереснее ожидать ее старт в новом розыгрыше Лиги Наций. В соперниках неудачливая в последние годы команда Исландии, поэтому болельщики на стадионе будут ждать от хозяев только победы. Два последних матча Израиля завершились ничьей с Румынией (2:2) и поражением от Германии (0:2).

После феерического выступления на Евро-2016, футболисты сборной Исландии не могут похвастаться качеством игры и результатов все эти годы. Сборная не едет на чемпионат мира и старт в Лиге Наций может стать хорошей возможность перезагрузить свою историю. Выездной матч с Израилем точно не станет легким, однако при должной концентрацией и самоотдаче у коллектива будут шансы. В прошлой игре Исландия разгромно проиграла Испании товарищеский поединок (0:5), а ранее сыграла вничью с Финляндией (1:1).

Информация для ставок

Сборная Исландии одержала всего одну победу в десяти последних встречах во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч Израиля завершились исходом «обе забьют»

В единственном товарищеском матче между сборными сильнее оказался Израиль (3:2)

Прогноз

Израиль является боеспособной командой, которая может создать проблемы у себя дома многим сборным. Предполагаем, что хозяева добьются результата и наберут первые три балла. Сделать ставку на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.