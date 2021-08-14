«Кальяри» — «Пиза». Прогноз на матч Кубка Италии (14.08.2021)

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вчера, 11:43

В матче 1/32 финала Кубка Италии «Кальяри» на своем поле примет «Пизу».

Ставки букмекеров

Абсолютное преимущество отдается хозяевам поля. Взять победу «Кальяри» можно по коэффициенту 1.5 в БК Мелбет. Если победят гости, то зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.0. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Кальяри», на игрока которого претендует чемпион России, готовился к сезону через товарищеские поединки, соперниками команды были представители итальянских низших дивизионов, а также «Мальорка» (0:1) и «Аугсбург» (1:3). В конце прошлого сезона на домашнем стадионе коллектив выглядел достаточно неплохо, поэтому начиная новый в родной крепости, рассчитывает только на победу и выход в следующий этап турнира.

«Пиза» провела ряд товарищеских матчей против команд из низших лиг, где не потерпела ни одного поражения, добыв две победы и ничью. С учетом прошлого сезона, команда не проигрывает уже четыре поединка, что является неплохим показателем для скромного представителя Серии В.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Пизы» составляет четыре матча

• Три из четырех последних поединков «Кальяри» завершились результатом ТБ 2.5

• «Пиза» забивает в девяти играх подряд

Прогноз

Предлагаем взять ИТБ 1.5 «Кальяри» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.