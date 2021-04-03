«Кальяри» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 13:51

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 29-й тур чемпионата Италии. «Кальяри» ждет в гости «Верону».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Кальяри». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Вероны» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Верона» расположилась на девятом месте в чемпионате, но последние результаты команды оставляют желать лучшего. Команда потеряла нити игры и не может набрать очки уже три матча подряд. Клуб не претендует на еврокубки, поэтому может спокойно доигрывать сезон и решать свои внутренние проблемы. Последние два тура в Серии А «Верона» проиграла «Аталанте» (0:2) и «Сассуоло» (2:3).

«Кальяри» продолжает находиться в зоне вылета чемпионата Италии, отставая от «Торино» на одно очко, но сыграв на одну игру больше. Команде необходимо собраться с силами и продолжить набирать очки, ведь «Кальяри» проиграл последние два матча — против «Специи» (1:2) и «Ювентуса» (1:3).

Информация для ставок

• Четыре из пяти выездных матчей «Вероны» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Кальяри» выиграл на своем поле одну игру из десяти последних в чемпионате

• Четыре последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»

• «Верона» не может обыграть «Кальяри» на его поле уже три матча подряд

Прогноз

«Кальяри» может воспользоваться плохой формой «Вероны» и попытаться выйти из зоны вылета, ведь матчей до конца сезона осталось не так много. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кальяри» с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.