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«Камбюр» — «Эйндховен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (22.03.2021)

21 марта 2021, 23:09

«Камбюр» сыграет против «Эйндховена» в рамках 29-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Вторая по силе лига Нидерландов отличается от первой тем, что тут больше интриги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.9113.28
Лига Ставок 1.19 7.20 12.00
Мелбет 1.23 7.00 11.00

Ставки букмекеров

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Камбюра» по коэффициенту 1.20. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 6.00.

Форма команд

«Камбюр» — лидер нынешнего сезона в Первом дивизионе Нидерландов. Команда набрала 67 пунктов. Клуб выиграл 21 матч, четыре раза играла вничью и проиграла три поединка. В активе клуба 77 забитых мячей и 22 пропущенных. В последних матчах «Камбюр» очень хорош, у команды неплохая серия без поражений. Все идет к тому, что клуб будет играть в высшем дивизионе страны.

«Эйндховен» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла семь поединков, восемь раз играла вничью и проиграла 13 матчей. В активе клуба 29 пунктов. В нынешнем сезоне у «Эйндховена» 38 забитых и 49 пропущенных. В последних матчах команда играет ужасно, клуб забыл, как побеждать. Если у «Камбюра» серия без поражений, то у этой команды внушительная серия без побед.

Информация для ставок

  • «Эйндховен» не побеждает 12 матчей кряду
  • «Камбюр» не проигрывает девять матчей подряд
  • У «Камбюра» девять забитых мячей в пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал голов больше трех по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на то, что будет победа «Камбюра» или ничейный исход по коэффициенту 1.01. Для хозяев это может быть легкая победа, они набрали хороший ход и уверенно идут к повышению в классе.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.41 2.33 1.63
Лига Ставок 2.55 1.47
Мелбет 3.32 1.31
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 01:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Эйндховен»
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