«Кардифф» — «Лестер». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 10:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Кардифф» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.93.

Форма команд

«Кардифф» является середняком Чемпионшипа и вряд ли кто-нибудь верит, что команде по силам побороться сейчас за повышение в классе. Тем не менее, в активе клуба 34 набранных балла, что всего на два пункта меньше, чем у шестого места, дающего путевку в плей-офф. В матче с лидером чемпионата хозяева постараются добиться положительного результата. В прошлом матче «Кардифф» поделил очки с «Плимутом» (2:2), а ранее обыграл на выезде «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

«Лестер» очень давно не проигрывает и уверенно идет на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Коллектив имеет большие шансы на возвращение в АПЛ спустя год после вылета из нее. В матче с «Кардиффом» гости будут играть на победу, однако и ничейный результат не станет трагедией. Два последних матча «Лестера» завершились ничьей с «Ипсвичем» (1:1) и победой над «Ротерхэм» (3:0).

Информация для ставок

«Кардифф» выиграл лишь один матч из пяти последних на своем поле

«Лестер» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, можем предположить, что игра будет напряженной, но большим количеством забитых мячей команды зрителей не порадуют. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.