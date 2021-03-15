«Кардифф» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.03.2021)

«Кардифф» встретится со «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Кардифф». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.17. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.05. Еще одна актуальная ставка — победа «Сток Сити» по коэффициенту 3.80.
Форма команд
«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда набрала 54 пункта. Клуб выиграл 15 поединков, девять раз играл вничью и проиграл в 12 матчах. «Кардифф» забил 54 гола и пропустил 37 мячей. В последних матчах «Кардифф» не так хорош, как в начале сезона, клуб регулярно теряет очки. Матч против «Стока» может быть очень сложным для этого клуба.
«Сток Сити» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Именитый английский клуб не горит желанием попасть в АПЛ, иначе никак не объяснить набранное им количество очков — 48. У команды идеальный баланс — 12 побед, 12 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 41 гол и пропустил 42 мяча. В последних матчах у «Стока» всё очень плохо, клуб регулярно теряет очки.
Информация для ставок
- «Сток Сити» победил в одном матче из последних пяти
- «Кардифф» не проиграл в четырех поединках из последних пяти
- «Сток Сити» пропустил девять мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и победит «Кардифф» по коэффициенту 3.20. Еще одна актуальная ставка — время первого гола с 16-й по 30-ю минуту по коэффициенту 3.85.