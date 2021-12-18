«Карлсруэ» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 22:40

В 18-м туре второй Бундеслиги «Карслруэ» примет «Ганзу». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карслруэ». Коэффициент на победу этого клуба составит 2.31. Успех «Ганзы» оценивается по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.78. Низовая встреча менее вероятна и оценивается в 2.03. «Обе забьют» — 1.62, хотя бы одна команда не забьет – 2.21.

Форма команд

«Карслруэ» держится в середине турнирной таблице и проиграл всего один поединок из пяти последних в чемпионате. Коллектив занимает 10-е место, имея в активе 24 балла. В матче с новичком второй Бундеслиги у футболистов есть шанс добиться положительного результата. В прошлом поединке чемпионата «Карлсруэ» обыграл «Хайденхайм» (3:2), а ранее уступил на выезде «Динамо» Дрезден (1:3).

«Ганза» не может выиграть уже несколько матчей, клуб заметно сдал в результатах за последний месяц. Команда откатилась уже на 14-е место с 19 очками. Коллектив пропустил уже 29 мячей, что является одним из худших результатов в турнире. В двух последних поединках «Ганза» проиграла на выезде «Гамбургу» (0:3) и разошлась миром с «Ингольштадтом» (1:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Карлсруэ» завершились исходом «обе забьют»

«Ганза» забивала только в шести из десяти последних матчей, проведенных на выезде

Четыре последних матча между клубами на поле «Карлсруэ» завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что хозяева смогут прервать ничейную серию с «Ганзой» на своем поле и набрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 2.31 в букмекерской конторе Мелбет.