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«Карлсруэ» — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.12.2021)

18 декабря 2021, 22:40

В 18-м туре второй Бундеслиги «Карслруэ» примет «Ганзу». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Карлсруэ
Ганза
2 : 2
завершен
19 декабря 2021, 15:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.833.63
Фонбет 2.03 3.55 3.55
Мелбет 2.00 3.89 3.59
1XBET 1.98 3.62 3.60
BetBoom 1.93 3.81 3.66

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карслруэ». Коэффициент на победу этого клуба составит 2.31. Успех «Ганзы» оценивается по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.78. Низовая встреча менее вероятна и оценивается в 2.03. «Обе забьют» — 1.62, хотя бы одна команда не забьет – 2.21.

Форма команд

«Карслруэ» держится в середине турнирной таблице и проиграл всего один поединок из пяти последних в чемпионате. Коллектив занимает 10-е место, имея в активе 24 балла. В матче с новичком второй Бундеслиги у футболистов есть шанс добиться положительного результата. В прошлом поединке чемпионата «Карлсруэ» обыграл «Хайденхайм» (3:2), а ранее уступил на выезде «Динамо» Дрезден (1:3).

«Ганза» не может выиграть уже несколько матчей, клуб заметно сдал в результатах за последний месяц. Команда откатилась уже на 14-е место с 19 очками. Коллектив пропустил уже 29 мячей, что является одним из худших результатов в турнире. В двух последних поединках «Ганза» проиграла на выезде «Гамбургу» (0:3) и разошлась миром с «Ингольштадтом» (1:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Карлсруэ» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ганза» забивала только в шести из десяти последних матчей, проведенных на выезде
  • Четыре последних матча между клубами на поле «Карлсруэ» завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что хозяева смогут прервать ничейную серию с «Ганзой» на своем поле и набрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Карлсруэ» можно по коэффициенту 2.31 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.67 2.32
Мелбет 2.00 1.89
1XBET 1.99 1.88
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