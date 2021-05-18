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«Картахена» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (18.05.2021)

вчера, 04:22

«Картахена» примет «Альмерию» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.233.232.01
Лига Ставок 2.85 3.00 2.65
BetBoom 2.87 3.20 2.67

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.6. Победа «Картахены» оценивается в 3.05, ничейный исход представлен коэффициентом 2.95.

Форма команд

«Картахена» c 45 баллами расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 11 побед, 12 ничьих и 16 поражений. В этом сезоне команда забила 39 мячей и пропустила 47 голов. Результаты последних матчей «Картахены» говорят о том, что клубу, скорее всего, удастся избежать вылета в низший дивизион.

«Альмерия» проводит очень удачный сезон. Команда набрала 67 очков и имеет в активе 19 побед, занимая 3-ю строчку в чемпионате. На счету «Альмерии» также 10 ничьих и столько же поражений. В нынешнем сезоне команда забила 55 голов и пропустила 36 мячей. В последних матчах «Альмерия» чаще всего играет вничью, однако клуб еще не гарантировал себе участие в плей-офф за выход в Примеру.

Информация для ставок

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Альмерии» или ничейный исход по коэффициенту 1.38. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.63 2.36
Лига Ставок 2.29 1.58 1.67 2.12
BetBoom 2.42 1.58 1.75 2.12 1.39 3.10
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