«Картахена» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (18.05.2021)

«Картахена» примет «Альмерию» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.
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3 : 2
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.6. Победа «Картахены» оценивается в 3.05, ничейный исход представлен коэффициентом 2.95.
Форма команд
«Картахена» c 45 баллами расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 11 побед, 12 ничьих и 16 поражений. В этом сезоне команда забила 39 мячей и пропустила 47 голов. Результаты последних матчей «Картахены» говорят о том, что клубу, скорее всего, удастся избежать вылета в низший дивизион.
«Альмерия» проводит очень удачный сезон. Команда набрала 67 очков и имеет в активе 19 побед, занимая 3-ю строчку в чемпионате. На счету «Альмерии» также 10 ничьих и столько же поражений. В нынешнем сезоне команда забила 55 голов и пропустила 36 мячей. В последних матчах «Альмерия» чаще всего играет вничью, однако клуб еще не гарантировал себе участие в плей-офф за выход в Примеру.
Информация для ставок
- «Картахена» проиграла один из последних девяти матчей
- «Альмерия» не проигрывает пять туров кряду
- «Картахена» забила пять мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Альмерии» или ничейный исход по коэффициенту 1.38. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.95.