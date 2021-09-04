«Картахена» — «Реал Сосьедад II». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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1 : 0
завершен
вчера, 19:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Картахену». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.80 и на победу «Реала Сосьедад II» по 3.85.
Форма команд
«Картахена» в нынешнем сезоне расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал три балла. У команды в активе одна победа и два поражения.
Молодежка «Реала Сосьедад» в этом сезоне стартовала хорошо. Команда ни разу не проиграла за три матча и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «Реала Сосьедад II» — пять баллов.
Информация для ставок
● «Реал Сосьедад II» не проигрывает шесть игр кряду
● «Картахена» выиграла в одном матче из последних пяти
● «Реал Сосьедад II» пропустил один гол в последних пяти матчах
Прогноз
«Реал Сосьедад II» отлично играет в защите. У команды всего один пропущенный мяч за последние пять поединков. Стоит отталкиваться от этой информации и присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.20.