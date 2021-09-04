«Картахена» — «Реал Сосьедад II». Прогноз на матч Сегунды (04.09.2021)

1630740444

вчера, 10:27

Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Картахену». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.80 и на победу «Реала Сосьедад II» по 3.85.

Форма команд

«Картахена» в нынешнем сезоне расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал три балла. У команды в активе одна победа и два поражения.

Молодежка «Реала Сосьедад» в этом сезоне стартовала хорошо. Команда ни разу не проиграла за три матча и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «Реала Сосьедад II» — пять баллов.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад II» не проигрывает шесть игр кряду

● «Картахена» выиграла в одном матче из последних пяти

● «Реал Сосьедад II» пропустил один гол в последних пяти матчах

Прогноз

«Реал Сосьедад II» отлично играет в защите. У команды всего один пропущенный мяч за последние пять поединков. Стоит отталкиваться от этой информации и присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.20.