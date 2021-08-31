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Казахстан — Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

31 августа 2021, 08:45

Наступило время национальных сборных. Мы увидим игру Казахстана и Украины. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Казахстан
Украина
2 : 2
завершен
01 сентября 2021, 17:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.944.231.48
Фонбет Live! 39.00 1.10 8.50
Мелбет 10.00 4.86 1.38
1XBET 8.90 4.44 1.46
BetBoom 9.50 4.80 1.40

Ставки букмекеров

Украинская сборная играет на выезде, но является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5. В случае победы Казахстана зайдет интересный коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Казахстан удивил всех в первом поединке, когда смог навязать Украине борьбу на ее поле и увезти сенсационную ничью (1:1). Далее последовала игра с Северной Македонией, которая без шансов разгромила казахов со счетом (4:0).

Украина побывала на Евро-2020, где смогла героически выйти в 1/4 финала, там команду ожидала Англия, которая и отправила украинцев домой (0:4). В рамках отбора на Чемпионат мира Украина также провела игры с Францией и Финляндией и завершила их с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия Казахстана насчитывает девять матчей
• Украина в последних 11 поединках потерпела три поражения
• Украина не может победить на выезде в крайних шести играх
• Четыре из пяти очных встреч завершались результатом «обе забьют»

Прогноз

У сборной Украины новый тренерский штаб, который выполняет свои обязанности с приставкой «и.о.». Для доказательства своей профпригодности Александру Петракову нужно пройти оставшиеся матчи квалификации с минимальными потерями и занять проходное место в группе. Предлагаем сделать ставку на победу Украины с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ранее мы предлагали интересный коэффициент на победу Шотландии в матче с Данией.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.61 1.74 2.16
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.77 2.17
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