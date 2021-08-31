Казахстан — Украина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

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31 августа 2021, 08:45

Наступило время национальных сборных. Мы увидим игру Казахстана и Украины. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Украинская сборная играет на выезде, но является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5. В случае победы Казахстана зайдет интересный коэффициент 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Казахстан удивил всех в первом поединке, когда смог навязать Украине борьбу на ее поле и увезти сенсационную ничью (1:1). Далее последовала игра с Северной Македонией, которая без шансов разгромила казахов со счетом (4:0).

Украина побывала на Евро-2020, где смогла героически выйти в 1/4 финала, там команду ожидала Англия, которая и отправила украинцев домой (0:4). В рамках отбора на Чемпионат мира Украина также провела игры с Францией и Финляндией и завершила их с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия Казахстана насчитывает девять матчей

• Украина в последних 11 поединках потерпела три поражения

• Украина не может победить на выезде в крайних шести играх

• Четыре из пяти очных встреч завершались результатом «обе забьют»

Прогноз

У сборной Украины новый тренерский штаб, который выполняет свои обязанности с приставкой «и.о.». Для доказательства своей профпригодности Александру Петракову нужно пройти оставшиеся матчи квалификации с минимальными потерями и занять проходное место в группе. Предлагаем сделать ставку на победу Украины с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ранее мы предлагали интересный коэффициент на победу Шотландии в матче с Данией.