«Керала Бластерс» — «Мохун Баган». Прогноз на матч Суперлиги Индии (20.01.2022)

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18 января 2022, 16:53

20 января 2022 года «Керала Бластерс» примет на своем поле «Мохун Баган» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Индии.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является «Мохун Баган». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.70. Также можно сделать дополнительную ставку — обе команды забьют по коэффициенту 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Керала Бластерс» идет на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. У коллектива пять побед, пять ничьих и одно поражение. Команда забила 18 голов и пропустила десять мячей за 11 игр чемпионата. В последних встречах «Бластерс» играют очень даже неплохо — победа над «Одишей» 0:2, а также три заработанных балла в игре с «Хайдарабад» 1:0 и ничейный исход с «Гоа» 2:2.

«Мохун Баган» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и два поражения. Коллектив забил 20 мячей и пропустил 18 голов. В последних встречах «Баган» сыграл вничью с «Хайдарабад» 2:2, а также выиграл у «Гоа» 2:1 и обыграл «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 2:3. Команда показывает неплохой уровень игры и смотрится неплохо в последних поединках.

Информация для ставок

«Мохун Баган» не проигрывает пять игр кряду

«Керала Бластерс» не проигрывает вот уже десять игр кряду

У «Багана» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба неплохо играют в атаке и наверняка порадуют болельщиков хорошей атакующей игрой.

