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«Керала Бластерс» — «Мохун Баган». Прогноз на матч Суперлиги Индии (20.01.2022)

18 января 2022, 16:53

20 января 2022 года «Керала Бластерс» примет на своем поле «Мохун Баган» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Индии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.72 3.22 2.47
1XBET 2.72 3.22 2.47
BetBoom 2.88 2.93 2.57

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является «Мохун Баган». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.70. Также можно сделать дополнительную ставку — обе команды забьют по коэффициенту 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Керала Бластерс» идет на первой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. У коллектива пять побед, пять ничьих и одно поражение. Команда забила 18 голов и пропустила десять мячей за 11 игр чемпионата. В последних встречах «Бластерс» играют очень даже неплохо — победа над «Одишей» 0:2, а также три заработанных балла в игре с «Хайдарабад» 1:0 и ничейный исход с «Гоа» 2:2.

«Мохун Баган» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 15 баллов. У команды четыре победы, три ничьих и два поражения. Коллектив забил 20 мячей и пропустил 18 голов. В последних встречах «Баган» сыграл вничью с «Хайдарабад» 2:2, а также выиграл у «Гоа» 2:1 и обыграл «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 2:3. Команда показывает неплохой уровень игры и смотрится неплохо в последних поединках.

Информация для ставок

«Мохун Баган» не проигрывает пять игр кряду
«Керала Бластерс» не проигрывает вот уже десять игр кряду
У «Багана» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.35. Оба клуба неплохо играют в атаке и наверняка порадуют болельщиков хорошей атакующей игрой.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.91 1.90
1XBET 1.91 1.90
Все комментарии
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18 января в 17:58
Футбольный клуб «Мохун Баган» одержит победу.
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