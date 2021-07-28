«Кешля» — «Сочи». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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вчера, 23:20

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Кешля» дома примет «Сочи». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостям. На победу «Сочи» принимают ставки по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.88, а победа хозяев принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

В первом матче второго квалификационного раунда «Кешля» приехала в Сочи и сгорела одноименному клубу со счетом 0:3. Команда выглядела откровенно плохо, не создав практически никакой опасности у ворот соперника. В ответной игре на родном поле сложно будет надеяться на успех, но «Кешля» постарается порадовать своих болельщиков хотя бы забитым мячом.

«Сочи» красиво стартовал в квалификации и не оставил своему сопернику ни единого шанса, разгромно обыграв (3:0). Затем последовал выездной матч в чемпионате, где клуб столкнулся с серьезным сопротивлением «Нижнего Новгорода», проиграв ему (0:1). В этом поединке ЛК коллектив рассчитывает добыть вторую победу и спокойно пройти дальше.

Информация для ставок

«Сочи» последние шесть из семи поединков завершили результатом ТБ 2.5

2.5 «Кешля» проиграла четыре из шести последних матчей

«Сочи» забили по три гола в трех из четырех крайних игр

Прогноз

Нас ожидает игра двух разных по классу команд. «Сочи», как и в первой игре, будет атаковать, создавая опасность у ворот соперника. Такое преимущество приведет к положительному результату для российской команды. Сделать ставку на победу «Сочи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Дижона» в матче с «Нимом».