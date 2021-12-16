«Кевийи-Руан» — «Лаваль». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

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16 декабря 2021, 14:05

На стадии 1/32 финала Кубка Франции за путевку в следующий тур будут спорить «Кевийи-Руан» и «Лаваль». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитом данного противостояния. Ставки на победу клуба «Кевийи-Руан» в БК Бетсити принимаются по коэффициенту 1.78, ничья находится на отметке 3.50, а победа «Лаваля» доступна по котировке 4.60.

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей можно сыграть по коэффициенту 1.68, ТБ (2,5) – 2.24.

Форма команд

Футболистам команды «Кевийи-Руан» удалось одержать четыре победы в пяти прошлых матчах в рамках всех турниров. После двух викторий в кубке команда смогла обыграть во второй лиге «Нанси» и «По» с одинаковым счетом 2:1.

В турнирной таблице второй лиги «Кевийи-Руан» поднялся на 11-е место, набрав в общей сложности за 18 туров 24 балла.

«Лаваль» представляет третий по значимости дивизион Франции. В своей лиге команда подпирает лидирующую тройку, занимая пятое место в турнирной таблице. При этом «Лаваль» смог одержать четыре победы в пяти минувших турах чемпионата, а в последней игре ему удалось обыграть дома «Шабли» (2:1).

Информация для ставок

«Кевийи-Руан» побеждал «Лаваль» в двух из трех домашних матчей

В 5 из прошлых 6 гостевых матчей «Лаваля» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Кевийи-Руан» не проигрывал в 6 очных встречах с «Лавалем» — 3 победы и 3 ничьи

Прогноз

«Кевийи-Руан» стабильно добивается положительных результатов в очных встречах с «Лавалем». Рекомендуем ставку на победу клуба «Кевийи-Руан» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.