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Китай – Сирия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.06.2021)

вчера, 15:19

15 июня пройдет матч квалификации ЧМ Китай – Сирия. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.69 3.55 5.40
Фонбет 1.70 3.65 5.30
1XBET 1.71 3.64 5.10

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе Китая в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.90, ничью можно сыграть за 3.44, а победа Сирии идет с котировкой 4.20.

Что касается голов, то высокой результативности в этой встрече букмекеры не ждут. Ставки ТМ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.26.

Форма команд

Китай и Сирия уже решили вопрос с выходом в следующий раунд квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии. Китайская сборная за семь матчей набрала 16 очков, гарантировав себе выход по рейтингу вторых команд.

Сирия провела отбор более мощно, одержав семь побед в семи играх. Сирийцы продемонстрировали крайне надежную игру в защите, пропустив всего четыре гола. В последнем матче квалификации гости грядущей встречи разобрались с Гуамом (3:0), а китайцы в прошлой игре разбили команду Мальдив (5:0).

Первая встреча соперников в проходящем отборе завершилась домашней победой Сирии (2:1). Всего команды сыграли 11 очных встреч, в которых 5 побед одержал Китай, четыре виктории взяли сирийцы, а еще два поединка завершались вничью.

Информация для ставок

• Китай выиграл 6 из 10 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах
• Сирия не побеждала в 7 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех соревнованиях
• В 3 из 4 предыдущих встреч команд в Китае выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Китай и Сирия доминировали в отборочной группе, демонстрируя очень надежную игру в защите. Сборные громили только те команды, которые заметно уступали им в классе. Учитывая это, а также статистику встреч соперников, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.30 на победу Узбекистана в матче против Саудовской Аравии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.17 1.64 1.63 2.18
1XBET 1.68 2.24
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:20
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Китай
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