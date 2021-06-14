Китай – Сирия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.06.2021)

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вчера, 15:19

15 июня пройдет матч квалификации ЧМ Китай – Сирия. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе Китая в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.90, ничью можно сыграть за 3.44, а победа Сирии идет с котировкой 4.20.

Что касается голов, то высокой результативности в этой встрече букмекеры не ждут. Ставки ТМ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

Китай и Сирия уже решили вопрос с выходом в следующий раунд квалификации ЧМ -2022 в зоне Азии. Китайская сборная за семь матчей набрала 16 очков, гарантировав себе выход по рейтингу вторых команд.

Сирия провела отбор более мощно, одержав семь побед в семи играх. Сирийцы продемонстрировали крайне надежную игру в защите, пропустив всего четыре гола. В последнем матче квалификации гости грядущей встречи разобрались с Гуамом (3:0), а китайцы в прошлой игре разбили команду Мальдив (5:0).

Первая встреча соперников в проходящем отборе завершилась домашней победой Сирии (2:1). Всего команды сыграли 11 очных встреч, в которых 5 побед одержал Китай, четыре виктории взяли сирийцы, а еще два поединка завершались вничью.

Информация для ставок

• Китай выиграл 6 из 10 прошлых матчей на своем поле во всех турнирах

• Сирия не побеждала в 7 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех соревнованиях

• В 3 из 4 предыдущих встреч команд в Китае выиграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Китай и Сирия доминировали в отборочной группе, демонстрируя очень надежную игру в защите. Сборные громили только те команды, которые заметно уступали им в классе. Учитывая это, а также статистику встреч соперников, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.30 на победу Узбекистана в матче против Саудовской Аравии.