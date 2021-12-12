«Колос» — «Минай». Прогноз на матч УПЛ (12.12.2021)

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сегодня, 10:23

В 18-м туре чемпионата Украины «Колос» дома сразится с «Минаем». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Колоса» можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в неожиданную победу «Миная» любой игрок может по коэффициенту 4.4. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 3.64.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Колос» смог прийти в себя после череды неудач и продолжает наращивать свою беспроигрышную серию. В двух минувших турах были зафиксированы две победы с одинаковым счетом (1:0) над «Вересом» и «Металлистом-1925», они позволили закрепиться команде на девятом месте в таблице.

«Минай» прервал свою ничейную серию, которая длилась три игры, и дважды проиграл в крайних турах. Сначала на своем поле киевскому «Динамо» (0:2), а затем на выезде «Александрии» с разгромным счетом (0:3).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Колоса» составляет четыре матча (три победы и ничья)

У «Миная» четыре поражения и три ничьи в семи крайних встречах

Все минувшие очные поединки заканчивались вничью

Четыре последние игры с участием «Колоса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. «Минай» мотивирован и желает наконец-то победить, а «Колос» воспрял духом и хочет продолжить свою положительную серию. Много голов в таком поединке ожидать не стоит, предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.