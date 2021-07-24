«Кортрейк» — «Серен Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (24.07.2021)

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сегодня, 00:46

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый тур высшей лиги Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Серен Юнайтед». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кортрейк». Команда играет на своем поле, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.79. Победа «Серен Юнайтед» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Кортрейк» плохо отыграл концовку прошлого чемпионата и от команды ожидают более успешной игры в этом сезоне. Коллектив провел много товарищеских поединков, что позволило им подготовиться к нынешнему футбольному году. Команда имеет хороший шанс начать с победы, ведь играет с клубом, который только вышел в главную лигу Бельгии. Последние два товарищеских матча «Кортрейка» закончились ничьими с «Лиллем» (1:1) и «Херенвеном» (2:2).

«Серен Юнайтед» является очень амбициозной командой, которая смогла занять второе место во втором дивизионе Бельгии. Главной задачей клуба станет сохранение прописки в главном чемпионате Бельгии.

Информация для ставок

• Три из четырех последних товарищеских матчей «Серен Юнайтед» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Кортрейк» не может выиграть на своем поле уже девять матчей подряд

• «Серен Юнайтед» проиграл последний матч «Котрейку» со счетом (1:3)

• Шесть из семи последних матчей «Серен Юнайтед» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет открытым и богатым на голевые моменты. В такой ситуации есть большая вероятность, что коллективы смогут отличиться в воротах друг друга. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.