«Кортрейк» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (30.01.2021)

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30 января 2021, 14:29

«Кортрейк» в 23-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Шарлеруа». Данный матч можно назвать одним из центральных в этот игровой день. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

«Кортрейк» расположился на 13-й позиции в чемпионате и принимает «Шарлеруа», который находится выше на целых 5 строчек. Букмекеры не определились с фаворитом, на победу каждой команды дают коэффициент 2.7. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии, на которую можно поставить в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент составляет 3.2.

По мнению букмекеров, в матче будет забито много голов. На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.72. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.12.

Форма команд

«Шарлеруа» не знает вкуса побед уже несколько матчей подряд. В этом месяце максимум, за что смогли зацепиться гости – это ничья в последнем туре с «Хеверли-Лувен» (1:1). До этого было лишь несколько поражений. Команда резко теряет позиции, если не внести изменения в игру, ухудшение в турнирной таблице продолжится.

«Кортрейк» также давно не радовал болельщиков победами. После серии поражений, последним из которых было от «Серкль Брюгге» (1:2), коллектив сумел набрать первое очко спустя несколько матчей. «Кортрейк» сыграл вничью с «Беерсхортом» (0:0). Возможно, «сухой» матч на выезде сможет оказать положительное влияние на команду.

Информация для ставок

«Кортрейк» не может победить уже четыре матча.

Безвыигрышная серия «Шарлеруа» в прошлом туре продолжилась до шести матчей.

Последние три встречи команд закончились ничьими.

Пять выездных матчей подряд «Шарлеруа» пропускает не менее 2 голов за игру.

Прогноз

Нас ждет интересный и сложный поединок. Обе команды хотят прервать неприятную серию без побед. Предполагаем, что соперники смогут использовать минимум по одной ошибке соперника. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.72.