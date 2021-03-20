«Ковентри Сити» — «Уикомб Уондерерс»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 11:12

В программе 38-го тура Чемпионшипа запланирована встреча двух аутсайдеров турнира – «Ковентри Сити» и «Уикомб Уондерерс».

Ставки букмекеров

Эксперты отдают предпочтение в этой паре «Ковентри Сити», на победу коэффициент равен 1,7. Победа «Уикомба» считается гораздо менее вероятным исходом: коэффициент на гостей составляет 5,3. На то, что победитель определен не будет, можно поставить с котировкой 3,7.

Форма команд

«Ковентри Сити» по состоянию на середину марта занимает лишь 20-ю строчку в таблице Чемпионшипа с 38 очками. Хозяева преимущественно берут очки в родных стенах (27 баллов в 18 встречах). Задача номер один для «Ковентри» заключается в сохранении места в Чемпионшипе на следующий сезон. Для этого клуб из графства Уэст-Мидлендс должен будет обойти на финише своих прямых конкурентов – «Ротерхэм» и «Бирмингем».

«Уикомб Уондерерс» на сегодня является худшим клубом Чемпионшипа. Ни один клуб в лиге не пропустил больше «бродяг», имеющих в пассиве 61 мяч. Соответственно, «лидирует» гостевой клуб и по количеству поражений. Их у визитеров целых 23, и это явно не предел. На одну победу у «Уикомба» в среднем целых 4 поражения.

● «Ковентри Сити» имеет 9 подряд побед в очных встречах с «Уикомб Уондерерс»

● «Уикомб Уондерерс» 8 раз в последних 10 выездных матчах уступил

● Гости не могут отличиться за пределами своего поля вот уже 4 матча

Прогноз

Шансы «Уикомб Уондерерс» прервать серию поражений в поединках с «Ковентри Сити» выглядят совершенно бесперспективно. Все надежды гостей будут возложены исключительно на стандарты, но и они в последнее время подводят «бродяг». Ставим на чистую победу «Ковентри Сити» за 1,7.

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