«Краснодар» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (19.04.2024)

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сегодня, 23:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Факела» оценивается за 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Краснодар» разочаровывает болельщиков своими результатами и выиграл только один матч из пяти последних. Команда отпускает «Зенит» вперед в таблице и уже отстает от него на четыре пункта. Сами «быки» занимают второе место с 43 баллами и опережают на пять очков московское «Динамо». Только победа может реально оставить хозяев в гонке за чемпионство, ведь потеря очков сделает ситуацию максимально сложной. В прошлом туре «Краснодар» на своем поле проиграл «Зениту» (1:2).

Клуб из Воронежа вновь сдает позиции и может скоро стать ближе к зоне вылета, от которой все стремятся держаться как можно дальше. «Факел» на данный момент набрал 26 очков и занимает 11 место с 26 баллами, опережая «Урал» всего на три пункта. Таким образом поражение с «Краснодаром» может минимум на одно место опустить гостей вниз турнирной таблицы. В прошлом туре «Факел» уступил на своем поле «Ростову» (0:1), а ранее крупно проиграл на выезде ЦСКА (1:4).

Информация для ставок

«Факел» выиграл три из десяти последних поединков (включая товарищеские встречи)

«Краснодар» одержал семь из десяти домашних побед за последнее время

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Краснодар» и «Факел» часто делят очки, но в этот раз хозяева должны серьезнее отнестись к этой встречи и забрать победу. Сделать ставку на успех «Краснодара» можно за 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.