«Краснодар» — «Зенит» . Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

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вчера, 21:16

«Краснодар» примет «Зенит» в очередном туре РПЛ . Этот поединок запланирован на 17 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Зенит» уже не так силен, как раньше. Команда идет к чемпионству, но её преследуют «Спартак» и «Локомотив». «Краснодар» сменил тренера и будет пытаться отобрать очки у действующего чемпиона, чтобы показать свою мощь перед следующим сезоном. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Зенита», который является фаворитом этого матча, можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.10 и на победу «Краснодара» по коэффициенту 4.40.

Форма команд

В этом сезоне «Краснодар» играет очень плохо. Клуб провалил начало сезона, немного лучше стал играть в середине, но ближе к концу вновь провалился. В активе клуба 34 балла. «Краснодар» расположился на десятой строчке. Клуб выиграл десять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл 11 матчей. У «быков» 44 забитых и 36 пропущенных. В последних играх «быки» часто теряют очки, практически каждый матч заканчивается поражением для этой команды. У клуба новый тренер — Виктор Ганчаренко, ранее он тренировал ЦСКА .

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице и набрал 54 пункта. В этом сезоне у «Зенита» 16 побед, шесть ничьих и три поражения. В активе у этой команды 57 забитых и 22 пропущенных. В последних матчах у «Зенита» всё очень хорошо, команда регулярно набирает очки и думает о чемпионстве. «Зениту» главное побеждать в каждой игре, если они хотят стать чемпионами.

Информация для ставок

«Зенит» выиграл четыре матча кряду

«Краснодар» проиграл три игры кряду

У «Зенита» 12 забитых в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.69. Также можно поставить на гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.40.