«Краснодар» — «Зенит» . Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

«Краснодар» примет «Зенит» в очередном туре РПЛ. Этот поединок запланирован на 17 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне «Зенит» уже не так силен, как раньше. Команда идет к чемпионству, но её преследуют «Спартак» и «Локомотив». «Краснодар» сменил тренера и будет пытаться отобрать очки у действующего чемпиона, чтобы показать свою мощь перед следующим сезоном. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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17 апреля 2021, 19:00
суббота
Ставки букмекеров
Поставить на победу «Зенита», который является фаворитом этого матча, можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.10 и на победу «Краснодара» по коэффициенту 4.40.
Форма команд
В этом сезоне «Краснодар» играет очень плохо. Клуб провалил начало сезона, немного лучше стал играть в середине, но ближе к концу вновь провалился. В активе клуба 34 балла. «Краснодар» расположился на десятой строчке. Клуб выиграл десять поединков, четыре раза играл вничью и проиграл 11 матчей. У «быков» 44 забитых и 36 пропущенных. В последних играх «быки» часто теряют очки, практически каждый матч заканчивается поражением для этой команды. У клуба новый тренер — Виктор Ганчаренко, ранее он тренировал ЦСКА.
«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице и набрал 54 пункта. В этом сезоне у «Зенита» 16 побед, шесть ничьих и три поражения. В активе у этой команды 57 забитых и 22 пропущенных. В последних матчах у «Зенита» всё очень хорошо, команда регулярно набирает очки и думает о чемпионстве. «Зениту» главное побеждать в каждой игре, если они хотят стать чемпионами.
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл четыре матча кряду
- «Краснодар» проиграл три игры кряду
- У «Зенита» 12 забитых в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.69. Также можно поставить на гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.40.