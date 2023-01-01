«Кремонезе» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

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вчера, 21:58

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.7. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» после выхода в Серию А, остается единственной командой, кто еще не порадовал болельщиков своей победой и пребывает в зоне вылета. Команда смогла добыть в ничьих целых 7 пунктов и занимают 18 место, отставая от ближайшего соперника на шесть очков, что без побед отыграть невозможно. В прошлом товарищеском матче «Кремонезе» уступил «Удинезе» (1:3), а ранее разошелся миром с «Торино» (0:0).

После невыразительных выступлений в чемпионате Италии в начале сезона, «Ювентус» смог исправить ситуацию и выиграл большинство последних поединков. На данный момент «старая синьора» занимает третье место с 31 баллом и на 10 пунктов отстает от «Наполи», поэтому впереди еще много работы. В прошлой товарищеской встрече «Ювентус» разошелся миром со «Стандардом» (1:1), а ранее минимально обыграл «Риеку» (1:0).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести домашних матчей «Кремонезе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Кремонезе»

Прогноз

«Ювентус» обязан выигрывать аутсайдера чемпионата, чтобы продолжить погоню за золотом Серии А, которое уже давно не одевали на шею футболисты из Турина. Предлагаем сделать ставку на гостей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.