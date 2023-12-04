«Кристал Пэлас» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

1701703728

сегодня, 18:28

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.2. На успех «Борнмута» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35, в то время как ничья стоит 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.95. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.85.

Форма команд

«Кристал Пэлас» тяжело даются победы в последнее время, о чем говорит один успех в пяти последних поединках. Команда занимает 12 место с 16 баллами и на три пункта опережает своего нынешнего соперника. В предстоящей встрече хозяева постараются добыть максимальное количество баллов, чтобы продолжать чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) и поражением от «Лутон Таун» (1:2).

«Борнмут» после неудачных матчей с грандами английского футбола начал набирать очки и за три тура заработал семь пунктов. Коллектив имеет в своем активе 13 баллов и опережает ближайшего соперника из зоны вылета на шесть пунктов. Чтобы расстояние не сокращалось, гостям необходимо стабильно набирать очки и держаться ближе к середине турнирной таблицы. В прошлом туре «Борнмут» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), а ранее обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» завершились исходом «обе забьют»

«Борнмут» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута» четыре из пяти последних встреч

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Кристал Пэлас» исторически хорошо играет против «Борнмута» и в этот раз наверняка сможет добиться победы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.