«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2021)

Лондонский «Кристал Пэлас» примет на стадионе «Селлхерст Парк» клуб «Вулверхэмптон». Поединок пройдет в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.
|
2 : 0
завершен
06 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния является «Кристал Пэлас». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Вулверхэмптона» в 2.95.
Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.83.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 баллов. В последних матчах «Пэлас» выиграл у «Манчестер Сити», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Арсеналом».
«Вулверхэмптон» идет на седьмой строчке с 16 очками в турнирной таблице. В последних матчах «волки» выиграли у «Эвертона», а также сыграли вничью с «Лидсом» и победили «Астон Виллу».
Информация для ставок
- «Вулверхэмптон» не проигрывает вот уже пять поединков подряд
- «Кристал Пэлас» не проигрывает пять матчей подряд
- «Вулверхэмптон» забил шесть мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.00. Не верится, что такие команды способны сыграть вничью, один из этих клубов совершенно точно сможет завоевать три драгоценных балла.