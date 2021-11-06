«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 13:31

Лондонский «Кристал Пэлас» примет на стадионе «Селлхерст Парк» клуб «Вулверхэмптон». Поединок пройдет в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Кристал Пэлас». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Вулверхэмптона» в 2.95.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.83.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 баллов. В последних матчах «Пэлас» выиграл у «Манчестер Сити», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

«Вулверхэмптон» идет на седьмой строчке с 16 очками в турнирной таблице. В последних матчах «волки» выиграли у «Эвертона», а также сыграли вничью с «Лидсом» и победили «Астон Виллу».

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не проигрывает вот уже пять поединков подряд

«Кристал Пэлас» не проигрывает пять матчей подряд

«Вулверхэмптон» забил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода по коэффициенту 3.00. Не верится, что такие команды способны сыграть вничью, один из этих клубов совершенно точно сможет завоевать три драгоценных балла.