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«Кротоне» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

05 января 2021, 23:05

В 16-м туре чемпионата Италии «Кротоне» на домашней арене сыграет против «Ромы». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который пройдет 6 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.204.961.46
Fonbet Live! 78.00 20.00 1.03
Мелбет 6.01 4.45 1.56
Лига ставок 5.60 4.50 1.61

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры считают «Рому». Ставки на победу гостей компания Бетсити предлагает разместить по коэффициенту 1.46. Шансы на успех «Кротоне» получили отметку 6.90, а ничья котируется в 5.40.

Больше шансов БК отводят на то, что команды будут результативны в атаке. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.52, меньше – 2.59.

Форма команд

Выступления в элите итальянского футбола «Кротоне» себе в актив пока занести не может. После 15 сыгранных туров команда идет на последнем месте, набрав девять очков. Впрочем, в пяти прошлых поединках новичок Серии A местами выглядел неплохо. Ему удалось обыграть «Специю» (4:1) и «Парму» (2:1), а также отобрать очки в гостях у «Удинезе» (0:0). В прошлом туре «Кротоне» без шансов уступил в гостях «Интеру» (2:6).

«Рома» показала отличные результаты в последних матчах, если не брать в учет гостевое поражение от «Аталанты» (1:4). В других поединках «волки» взяли максимум очков, победив таких соперников – «Болонья» (5:1), «Торино» (3:1), «Кальяри» (3:2) и «Сампдория» (1:0). Этот прогресс позволил подопечным Пауло Фонсеки подняться в топ-4 (3 место).

Информация для ставок

  • «Кротоне» проиграл в четырех из семи домашних матчей
  • У «Ромы» три победы в семи гостевых встречах чемпионата
  • «Рома» выиграла все четыре очные встречи против «Кротоне»
  • В четырех из пяти прошлых игр с участием «Кротоне» сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Во встречах с лидерами чемпионата «Кротоне» пропускает очень много. «Рома» сейчас набрала отличный ход, который команда из Рима сбавлять не собирается.

Предлагаем сделать комбинированную ставку на победу «Ромы» и ТБ(2,5) по коэффициенту 1.90 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Милан» — «Ювентус».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.204.961.46
Fonbet Live! 78.00 20.00 1.03
Мелбет 6.01 4.45 1.56
Лига ставок 5.60 4.50 1.61
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