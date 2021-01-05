«Кротоне» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

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05 января 2021, 23:05

В 16-м туре чемпионата Италии «Кротоне» на домашней арене сыграет против «Ромы». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который пройдет 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи букмекеры считают «Рому». Ставки на победу гостей компания Бетсити предлагает разместить по коэффициенту 1.46. Шансы на успех «Кротоне» получили отметку 6.90, а ничья котируется в 5.40.

Больше шансов БК отводят на то, что команды будут результативны в атаке. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.52, меньше – 2.59.

Форма команд

Выступления в элите итальянского футбола «Кротоне» себе в актив пока занести не может. После 15 сыгранных туров команда идет на последнем месте, набрав девять очков. Впрочем, в пяти прошлых поединках новичок Серии A местами выглядел неплохо. Ему удалось обыграть «Специю» (4:1) и «Парму» (2:1), а также отобрать очки в гостях у «Удинезе» (0:0). В прошлом туре «Кротоне» без шансов уступил в гостях «Интеру» (2:6).

«Рома» показала отличные результаты в последних матчах, если не брать в учет гостевое поражение от «Аталанты» (1:4). В других поединках «волки» взяли максимум очков, победив таких соперников – «Болонья» (5:1), «Торино» (3:1), «Кальяри» (3:2) и «Сампдория» (1:0). Этот прогресс позволил подопечным Пауло Фонсеки подняться в топ-4 (3 место).

Информация для ставок

«Кротоне» проиграл в четырех из семи домашних матчей

У «Ромы» три победы в семи гостевых встречах чемпионата

«Рома» выиграла все четыре очные встречи против «Кротоне»

В четырех из пяти прошлых игр с участием «Кротоне» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Во встречах с лидерами чемпионата «Кротоне» пропускает очень много. «Рома» сейчас набрала отличный ход, который команда из Рима сбавлять не собирается.

Предлагаем сделать комбинированную ставку на победу «Ромы» и ТБ (2,5) по коэффициенту 1.90 в БК Бетсити.

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