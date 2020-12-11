«Кротоне» — «Специа». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.12.2020)

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вчера, 06:41

«Кротоне» и «Специа» сыграют в 11-м туре Серии А. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче аналитики букмекерской конторы Фонбет не определяют. Сделать ставку на победу «Кротоне» можно с коэффициентом 2.65. Отдать предпочтение виктории «Специи» можно по котировке 2.74, а ничья в матче отмечена коэффициентом 3.66.

С небольшим преимуществом линия БК двигается в пользу того, что матч будет результативным. Взять ставку на ТБ (2,5) предлагается с котировкой 1.87, ТМ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Кротоне» примеряет на себе статус худшей команды в чемпионате Италии. У хозяев еще нет побед в текущем сезоне – две ничьи и восемь поражений. Отмечаем крайне пассивную игру команды в атаке – всего шесть голов за десять матчей.

В трех прошлых турах «Кротоне» потерпел поражения от «Наполи» (0:4), «Болоньи» (0:1) и «Лацио» (0:2).

«Специа» в элите итальянского футбола проявляет себя лучше, нежели ее ближайший соперник. Команда набрала десять очков, которые дают ей возможность располагаться вне зоны вылета – на 15-й строчке. В прошлом туре Серии A «Специа» с боем уступила «Лацио» (1:2), а до этого выдала серию из трех матчей без поражений – с «Кальяри» (2:2), «Аталантой» (0:0) и «Беневенто» (3:0).

Информация для ставок

В пяти домашних матчах «Кротоне» забил только два гола

«Специа» проиграла только один из пяти гостевых поединков

«Специа» победила в трех из пяти предыдущих матчей против «Кротоне»

«Кротоне» проиграл два последних домашних поединка «Специи»

Прогноз

В битве новичков итальянской Серии A предпочтение лучше отдать гостям. «Специа» зарекомендовала себя более сыгранным и боеспособным коллективом, нежели «Кротоне». Хозяева много пропускают и слабо играют в нападении.

В букмекерской конторе Фонбет ставку на победу «Специи» с нулевой форой можно сделать с коэффициентом 2.05.