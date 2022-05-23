«Палмейрас» — «Депортиво» Тачира. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

1653305953

23 мая 2022, 14:39

Ставки букмекеров

«Палмейрас» считается неоспоримым фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля компания Фонбет принимает по мизерному коэффициенту 1.12. Поставить на ничью можно по цене 7.00, а победа «Депортиво» котируется в 15.00.

Аналитики также считают, что матч завершится в результативном формате. Пари на ТБ (2,5) гола играются по цене 1.48, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Палмейрас» доминируют над соперниками в квартете Кубка Либертадорес. В их активе пять побед в пяти турах с общим счетом 21:2. Такие результаты позволили представителю Бразилии досрочно гарантировать себе проход в 1/8 финала турнира с первой строчки.

Выделим, что в предыдущем туре «Палмейрас» с минимальным счетом обыграл на домашней арене «Эмелек» (1:0), а до этого в группе клуб огорчил «Индепендьенте» с крупным счетом (5:0).

«Депортиво» претендует на вторую строчку, которую венесуэльский клуб сейчас занимает. Заработав за пять туров семь очков, команда опережает «Эмелек» на два балла. В трех прошлых турах Кубка Либертадорес «Депортиво» дважды победил «Индепендьенте» (3:0 и 2:1), а также уступил дома тому же «Эмелеку» (1:4).

Информация для ставок

«Палмейрас» побеждал «Депортиво» во всех 5 очных встречах

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 из 5 очных противостояниях

(2,5) гола в 4 из 5 очных противостояниях «Палмейрас» выиграл 8 из прошлых 10 матчей всех турниров на своем поле

Прогноз