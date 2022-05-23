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«Палмейрас» — «Депортиво» Тачира. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

23 мая 2022, 14:39
Палмейрас

Ставки букмекеров

«Палмейрас» считается неоспоримым фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля компания Фонбет принимает по мизерному коэффициенту 1.12. Поставить на ничью можно по цене 7.00, а победа «Депортиво» котируется в 15.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.169.4013.35
Фонбет 1.18 7.80 13.00
Мелбет 1.19 7.40 13.00
1XBET 1.19 7.40 13.00
BetBoom 1.15 7.83 15.18

Аналитики также считают, что матч завершится в результативном формате. Пари на ТБ(2,5) гола играются по цене 1.48, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Палмейрас» доминируют над соперниками в квартете Кубка Либертадорес. В их активе пять побед в пяти турах с общим счетом 21:2. Такие результаты позволили представителю Бразилии досрочно гарантировать себе проход в 1/8 финала турнира с первой строчки.

Выделим, что в предыдущем туре «Палмейрас» с минимальным счетом обыграл на домашней арене «Эмелек» (1:0), а до этого в группе клуб огорчил «Индепендьенте» с крупным счетом (5:0).

«Депортиво» претендует на вторую строчку, которую венесуэльский клуб сейчас занимает. Заработав за пять туров семь очков, команда опережает «Эмелек» на два балла. В трех прошлых турах Кубка Либертадорес «Депортиво» дважды победил «Индепендьенте» (3:0 и 2:1), а также уступил дома тому же «Эмелеку» (1:4).

Информация для ставок

  • «Палмейрас» побеждал «Депортиво» во всех 5 очных встречах
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из 5 очных противостояниях
  • «Палмейрас» выиграл 8 из прошлых 10 матчей всех турниров на своем поле

Прогноз

Несмотря на турнирную мотивацию «Депортиво», шансы гостей на очки в этой игре выглядят очень скромно. Рекомендуем сыграть комбинированную ставку на победу «Палмейрас» и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.35 2.65 1.50
Мелбет 3.04 1.35
1XBET 3.04 1.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 мая в 23:00
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
izrafel
izrafel
23 мая в 16:05
Хозяева выиграют этот матч
Птица Феникс
Птица Феникс
23 мая в 15:19
Победа первой команды.
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