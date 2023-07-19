«Куяба» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2023)

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вчера, 17:49

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Куяба» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Сделать выбор в пользу гостей можно за 2.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Куяба» не отличается стабильными результатами, но и до зоны вылета клубу тоже далеко. Команда занимает 13 место в турнирной таблице с 19 баллами и на два пункта отстает от зоны кубка Южной Америки. В предстоящей встрече с легендарным «Сан-Паулу» хозяевам важно набрать баллы, и они полны мотивации. Два последних матча «Куяба» завершились выездной победой над «Форталеза» (1:0) и ничьей с «Баия» (1:1).

«Сан-Паулу» идет в группе лидеров бразильской Серии А и претендует на самые высокие места. Коллектив располагается на четвертом месте с 25 очками и всего на два пункта отстает от второй строчки. С лидером ситуация гораздо сложнее, ведь там отрыв достигает 14 баллов и шансов его отыграть очень немного. В прошлом туре «Сан-Паулу» на своем поле разгромил «Сантос» (4:1), а ранее переиграл на выезде «Палмейрас» (2:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Куяба» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести выездных матчей «Сан-Паулу» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из четырех последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.