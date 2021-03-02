«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (02.03.2021)

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вчера, 06:52

В 25-м туре Серии А в гости к «Лацио» приедет «Торино», который очень близок к зоне вылета. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.45. Ничейный результат котируется за 7.3, а победа гостей принесет выигрыш с коэффициентом 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.84. Также можно поставить на ТМ 2.5 за 2.03. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 2.05.

Форма команд

«Лацио» после поражения от «Интера» (1:3) немного сбавил обороты и проиграл еще одну встречу в чемпионате. Тем не менее команда оставляет шансы на борьбу за зону Лиги чемпионов, от которой ее отделяют всего три очка. В прошлом туре «Лацио» проиграл на выезде «Болонье» (0:2), а неделей ранее оказался сильнее «Сампдории» (1:0) на своем поле.

«Торино» давно не проигрывает, но большинство матчей заканчивается ничейными результатами. По итогам сезона клубу грозит понижение в классе, ведь отрыв от зоны вылета состоит всего из двух очков. В прошлом туре «Торино» обыграл на выезде «Кальяри» (1:0), а немного ранее поделил очки с «Дженоа» (0:0).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл в двух из десяти домашних матчей на своем поле

Пять из шести последних матчей «Торино» завершились ничейным результатом

В последних семи домашних матчах серии А «Лацио» пропустил всего три мяча.

«Лацио» победил «Торино» в трех из четырех последних матчей

Прогноз

«Лацио» дважды проиграл в последних трех матчах чемпионата и настроен реабилитироваться. Команда хорошо играет на выезде и способна справиться с «Торино» без существенных проблем. Сделать ставку на «Лацио» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.73.