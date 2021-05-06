«Ланс» — «Лилль». Прогноз на матч чемпионата Франции (07.05.2021)

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вчера, 04:56

В 36-м туре Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграет с «Лансом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет считает «Лилль» явным фаворитом матча и предлагает коэффициент 1.98 на победу гостей. Победа «Ланса» оценивается в 4.18, ничейный исход представлен котировкой 3.64.

Букмекеры склоняются к тому, что команды сыграют в осторожном стиле и много голов не забьют. Исход ТМ (2,5) доступен по коэффициенту 1.8, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На финише чемпионата Франции «Ланс» попробует удержать за собой пятую строчку рейтинга. Ближайшего конкурента в лице «Марселя» команда опережает только по дополнительным параметрам, поэтому любая потеря очков может выкинуть «красно-желтых» из зоны еврокубков. В прошлом туре Лиги 1 прервалась серия «Ланса» без поражений, которая длилась 13 матчей. Команда неудачно съездила в Париж, где уступила ПСЖ (1:2).

«Лилль» — лидер чемпионата Франции. Чтобы завоевать чемпионство, «догам» нужно выиграть три оставшихся матча и не оглядываться на результаты прямого конкурента и действующего чемпиона в лице ПСЖ . Последний матч в лиге «Лилль» провел дома против «Ниццы». Соперника «доги» обыграли достаточно легко, забив по голу в каждом из таймов (2:0).

Информация для ставок

«Лилль» одержал 10 побед в 11 последних гостевых матчах чемпионата

«Ланс» не побеждал «Лилль» в 4 прошлых домашних играх – две ничьи и два поражения

В 17 выездных матчах Лиги 1 «Лилль» пропустил 11 голов

Прогноз