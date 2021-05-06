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«Ланс» — «Лилль». Прогноз на матч чемпионата Франции (07.05.2021)

вчера, 04:56

В 36-м туре Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграет с «Лансом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.203.512.00
Лига Ставок 4.10 3.50 1.97
1XBET 2.40 10.50 1.75
BetBoom 4.17 3.62 1.94

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет считает «Лилль» явным фаворитом матча и предлагает коэффициент 1.98 на победу гостей. Победа «Ланса» оценивается в 4.18, ничейный исход представлен котировкой 3.64.

Букмекеры склоняются к тому, что команды сыграют в осторожном стиле и много голов не забьют. Исход ТМ (2,5) доступен по коэффициенту 1.8, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На финише чемпионата Франции «Ланс» попробует удержать за собой пятую строчку рейтинга. Ближайшего конкурента в лице «Марселя» команда опережает только по дополнительным параметрам, поэтому любая потеря очков может выкинуть «красно-желтых» из зоны еврокубков. В прошлом туре Лиги 1 прервалась серия «Ланса» без поражений, которая длилась 13 матчей. Команда неудачно съездила в Париж, где уступила ПСЖ (1:2).

«Лилль» — лидер чемпионата Франции. Чтобы завоевать чемпионство, «догам» нужно выиграть три оставшихся матча и не оглядываться на результаты прямого конкурента и действующего чемпиона в лице ПСЖ. Последний матч в лиге «Лилль» провел дома против «Ниццы». Соперника «доги» обыграли достаточно легко, забив по голу в каждом из таймов (2:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» одержал 10 побед в 11 последних гостевых матчах чемпионата
  • «Ланс» не побеждал «Лилль» в 4 прошлых домашних играх – две ничьи и два поражения
  • В 17 выездных матчах Лиги 1 «Лилль» пропустил 11 голов

Прогноз

В финальной части чемпионата Франции «Лилль» отметился гостевыми победами над ПСЖ и «Лионом». Эти команды заметно превосходят «Ланс» в классе, поэтому, на наш взгляд, мотивированные «доги» имеют неплохую возможность сделать шаг навстречу чемпионству. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лилля» по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.60 1.75 2.18
Лига Ставок 2.37 1.59 1.73 2.13
1XBET 2.32 1.59 8.60 1.07 1.36 3.04
BetBoom 2.36 1.63 1.72 2.19 1.36 3.27
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:52
Гости не проиграют
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