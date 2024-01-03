«Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (04.01.2024)

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вчера, 19:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.55. Успех «Мальорки» оценивается по коэффициенту 5.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Лас-Пальмас» уверенно чувствует себя после возвращения в Ла Лигу и держится ровно в середине турнирной таблицы. Коллектив идет на десятом месте с 25 баллами и отстает от ближайших соперников на один пункт. В домашней игре с «Барселоной» хозяева постараются забрать очки у одного из лидеров и порадовать своих болельщиков. В прошлом туре «Лас-Пальмас» проиграл на выезде «Атлетику» Бильбао (0:1), а ранее поделил очки с «Кадисом» (1:1).

«Барселона» растеряла много очков в контексте борьбы за чемпионство и на данный момент уступает лидерам семь очков, а с «Атлетико» делит третье-четвертое место с 38 баллами. Выездной поединок с «Лас-Пальмас» обещает быть непростым, ведь соперник показывает неплохие результаты в этом сезоне. Два последних матча «Барселоны» завершились поражением в товарищеской игре с «Америкой» (2:3) и победой над «Альмерией» в чемпионате (3:2).

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» проиграл всего два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла лишь одну встречу из пяти последних

«Лас-Пальмас» проиграл «Барселоне» четыре из пяти последних поединков

Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» будет играть первым номером, но наверняка не сможет сохранить и свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.