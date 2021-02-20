«Лас-Пальмас» — «Картахена». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.02.2021)

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вчера, 05:15

«Лас-Пальмас» примет у себя «Картахену» в рамках 26-го тура Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом матча «Лас-Пальмас». На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.34. Ничейный исход оценивается в 3.10, а на победу «Картахены» можно поставить за 3.40.

Форма команд

«Лас-Пальмас» еще недавно выступал в Примере, а теперь вынужден бороться за место в середине таблицы Сегунды. У клуба 32 очка в активе и 13-е место в турнире. В нынешнем сезоне команда забила 25 мячей и пропустила 32 гола. Также «Лас-Пальмас» выиграл 8 матчей из 25. Последние поединки «Лас-Пальмаса» тяжело смотреть, команда не знает, как ей действовать на поле и постоянно проигрывает.

«Картахена» — один из аутсайдеров нынешнего сезона. В активе у команды 25 баллов, клуб находится на 19-й строчке в таблице. «Картахена» выиграла всего шесть матчей в этом сезоне. Клуб отметился 27 забитыми мячами и 35 раз пропустил.

Информация для ставок

«Картахена» не проигрывает в трех матчах кряду

«Лас-Пальмас» потерпел три поражения подряд

У «Лас-Пальмаса» семь побед на своем поле в нынешнем сезоне

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что гол будет забит с 46 по 60 минуту с коэффициентом 3.10. Также можно поставить на гол с 76 по 90 минуту за 2.37. Команды забивают немного, и, как правило, делают это именно в данный промежуток времени.

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