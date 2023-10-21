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«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

вчера, 18:59
Лас-Пальмас

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Выбрать победителем «Райо Вальекано» можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициент 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.092.95
Лига Ставок 2.70 3.20 2.90
Pari 2.70 3.15 2.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лас-Пальмас» набрал девять очков в четырех последних турах и значительно улучшил свои позиции в Ла Лиге. Сейчас команда занимает 10 место с 11 баллами и на два пункта отстает от нынешнего соперника. На своем поле хозяева могут приложить все усилия и постараться продолжить приятную серию успешных поединков. В двух последних турах чемпионата «Лас-Пальмас» обыграл на выезде «Вильярреал» и на своем стадионе «Сельту» с одинаковым счетом (2:1).

«Райо Вальекано» уже приучил всех, что является середняком Ла Лиги и добывает очки согласно этому статусу. Коллектив спокойно располагается на 10 месте и имеет в своем активе 13 очков. В игре с новичком элитного дивизиона, гости постарабются создать неразрешммые проблемы перед обороной соперника и набрать очки. В прошлом туре «Райо Вальекано» поделил очки с «Севильей» (2:2), а ранее с тем же счетом разошелся миром и с «Мальоркой» (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьими
  • «Лас-Пальмас» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет богатым на события, а зрители увидят достаточное количество забитых мячей. Сделат ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.78 1.61 2.43 1.29 3.77
Лига Ставок 2.14 1.73 1.62 2.33
Pari 1.60 2.35
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