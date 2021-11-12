«Лас-Пальмас» — «Сарагоса». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.11.2021)

В 16-м туре испанской Сегунды «Лас-Пальмас» принимает «Сарагосу». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок, который запланирован на 13 ноября 2021 года.
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2 : 3
завершен
13 ноября 2021, 22:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния является команда, которая выступает на стадионе «Гран Канария». В победу «Лас-Пальмаса» верят по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победу гостей оценили в 4.40.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне очень хорош. Команда набрала 27 баллов и расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба семь побед, шесть ничейных результатов и два поражения. «Лас-Пальмас» забил 22 гола и пропустил 15 раз. В последних матчах «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Реал Овьедо», а также обыграл «Фуэнлабраду» и «Реал Сосьедад II».
«Сарагоса» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 19 баллов. Команда выиграла три матча, десять раз играла вничью и проиграла в двух поединках. У «Сарагосы» 12 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Сарагоса» выиграла у «Спортинга» из Хихона, а также справилась с «Бургосом» и сыграла вничью с «Мирандесом».
Информация для ставок
- «Сарагоса» не проигрывает вот уже 12 игр кряду
- «Лас-Пальмас» не побеждает четыре матча подряд
- У «Сарагосы» четыре забитых мяча за последние три матча
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победe «Сарагосы» по коэффициенту 1.85. «Сарагоса» очень много играет вничью, у нее десять ничейных поединков в Сегунде. Никто не будет удивлен, что и этот поединок испанский клуб сведет к ничьей.