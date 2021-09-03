Латвия – Норвегия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

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вчера, 14:20

Сборные Латвии и Норвегии проведут очную встречу в рамках квалификации Чемпионата Мира. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 4 сентября 2021 года в Риге.

Ставки букмекеров

Норвегия, по мнению букмекеров, наберет три очка по итогам предстоящего события. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.33, за ничью предложена котировка 5.55, а победа Латвии оценивается в 10.50.

Также эксперты БК считают, что команды проведут результативный матч. Заключить пари на ТБ (2.5) голов можно по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Проведя четыре матча в квалификационной группе G, Латвия смогла набрать четыре очка. Сборная начала отборочную кампанию с последовательных поражений от Черногории (1:2) и Нидерландов (0:2).

Затем латвийцам удалось сотворить сенсацию на поле Турции, где была зафиксирована ничья 3:3, а первого сентября команда оформила первую победу в отборе, обыграв дома Гибралтар (3:1).

Норвегия к пятому туру квалификации ЧМ -2022 подходит на втором месте в турнирной таблице, которое команда делит с Черногорией и Нидерландами, но уступает соперникам из-за худших дополнительных показателей.

Единственное поражение в отборе норвежцы потерпели дома от Турции (0:3), а обыграть им удалось Гибралтар (3:0) и Черногорию (1:0). Первого сентября Норвегия дала достойный отпор Нидерландам на своем поле, сыграв вничью (1:1).

Информация для ставок

В 4 последних домашних матчах Латвии прошла ставка ОБЗ

В 10 предыдущих гостевых поединках Норвегия потерпела только 2 поражения

В 2 очных противостояниях Норвегии и Латвии выиграли ставки ОБЗ и ТБ (2,5)

Прогноз

На своем поле сборная Латвии играет с большим желанием и регулярно забивает голы. Конечно, норвежцы заметно превосходят в классе соперника, но победы без пропущенных голов гости вряд ли добьются. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.30 в букмекерской конторе Фонбет.