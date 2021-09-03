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Латвия – Норвегия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

вчера, 14:20

Сборные Латвии и Норвегии проведут очную встречу в рамках квалификации Чемпионата Мира. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 4 сентября 2021 года в Риге.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.936.061.26
Фонбет 12.00 6.00 1.25
Мелбет 12.50 6.20 1.28
1XBET 12.50 6.05 1.29
BetBoom 13.00 6.30 1.26

Ставки букмекеров

Норвегия, по мнению букмекеров, наберет три очка по итогам предстоящего события. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.33, за ничью предложена котировка 5.55, а победа Латвии оценивается в 10.50.

Также эксперты БК считают, что команды проведут результативный матч. Заключить пари на ТБ(2.5) голов можно по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Проведя четыре матча в квалификационной группе G, Латвия смогла набрать четыре очка. Сборная начала отборочную кампанию с последовательных поражений от Черногории (1:2) и Нидерландов (0:2).

Затем латвийцам удалось сотворить сенсацию на поле Турции, где была зафиксирована ничья 3:3, а первого сентября команда оформила первую победу в отборе, обыграв дома Гибралтар (3:1).

Норвегия к пятому туру квалификации ЧМ-2022 подходит на втором месте в турнирной таблице, которое команда делит с Черногорией и Нидерландами, но уступает соперникам из-за худших дополнительных показателей.

Единственное поражение в отборе норвежцы потерпели дома от Турции (0:3), а обыграть им удалось Гибралтар (3:0) и Черногорию (1:0). Первого сентября Норвегия дала достойный отпор Нидерландам на своем поле, сыграв вничью (1:1).

Информация для ставок

  • В 4 последних домашних матчах Латвии прошла ставка ОБЗ
  • В 10 предыдущих гостевых поединках Норвегия потерпела только 2 поражения
  • В 2 очных противостояниях Норвегии и Латвии выиграли ставки ОБЗ и ТБ(2,5)

Прогноз

На своем поле сборная Латвии играет с большим желанием и регулярно забивает голы. Конечно, норвежцы заметно превосходят в классе соперника, но победы без пропущенных голов гости вряд ли добьются. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.30 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.70 1.70 2.19
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.23 1.73
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shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Скандинавы выиграют
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