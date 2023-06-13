Латвия – Турция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех Армении можно по 10. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.93.

Форма команд

Сборная Латвии провела лишь один поединок и не смог набрать очки. Команда не считается одним из претендентов на выход из группы в отличие от Турции, которая едет на этот поединок исключительно за победой. Матч обещает быть интересным, ведь гости уже теряли очки и еще одну осечку позволить себе не могут. В прошлой игре квалификации на Евро 2024 команда Латвии на выезде проиграла Уэльсу (0:1).

Сборная Турции набрала три очка в двух турах и уже вынуждена смотреть в турнирную таблице, где находится на третьем месте, отставая от двух конкурентов на один пункт. В поединке с Латвией коллективу нужна победа, ведь существует большая вероятность, что Хорватия и Уэльс смогут победить, что очень сильно осложнит ситуацию для турков. Два последних матча сборной Турции завершились домашним поражением от Хорватии (0:2) и успехом на выезде с Арменией (2:1).

Информация для ставок

Латвия не выигрывает уже шесть матчей подряд в основное время во всех турнирах

Турция выиграла шесть из десяти последних выездных встреч при четырех поражениях

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились ничейным результатом

Шесть последних матчей Латвии и Турции завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды очень часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят голы в ворота каждой из них. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.