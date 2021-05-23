«Леганес» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

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сегодня, 15:16

«Леганес» сыграет против «Малаги» в очередном туре испанской Сегунды. Этот поединок состоится 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Леганес» очень хорош, команда может попасть в Примеру через стыковые матчи. «Малага» уже выполнила свою задачу, клуб остается в Сегунде на следующий сезон. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Леганес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.60 и на победу «Малаги» по коэффициенту 7.40.

Форма команд

«Леганес» набрал 67 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 19 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 45 мячей и пропустила 32 гола. В последних играх «Леганес» показывает неплохой футбол, команда редко теряет очки и часто побеждает. «Леганес» не должен потерять очки и в этом матче, иначе одна из команд может догнать «огурцов» и сравняться по очкам, но обойти по дополнительным показателям.

«Малага» не горит желанием возвращаться в Примеру. Клуб сохранил место в Сегунде, но набрал всего 50 пунктов. В активе у «анчоусов» 34 забитых мяча и 46 пропущенных голов. Всего «Малага» выиграла 13 поединков, 11 раз играла вничью и проиграла 16 матчей. «Малага» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба очень плохо получается играть против сильных команд. В последних поединках «анчоусы» также играли не лучшим образом.

Информация для ставок

«Леганес» забил шесть мячей в пяти последних матчах

«Малага» не может выиграть вот уже шесть матчей кряду

«Леганес» не проигрывает шесть поединков подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Леганеса» или ничья по коэффициенту 1.09. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.68.