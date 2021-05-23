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«Леганес» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

сегодня, 15:16

«Леганес» сыграет против «Малаги» в очередном туре испанской Сегунды. Этот поединок состоится 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Леганес» очень хорош, команда может попасть в Примеру через стыковые матчи. «Малага» уже выполнила свою задачу, клуб остается в Сегунде на следующий сезон. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.503.968.35
Лига Ставок 1.54 3.80 6.80
Мелбет 1.52 3.78 6.95
1XBET 1.52 3.78 6.95
BetBoom 1.55 3.60 7.30

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Леганес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.60 и на победу «Малаги» по коэффициенту 7.40.

Форма команд

«Леганес» набрал 67 пунктов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 19 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 45 мячей и пропустила 32 гола. В последних играх «Леганес» показывает неплохой футбол, команда редко теряет очки и часто побеждает. «Леганес» не должен потерять очки и в этом матче, иначе одна из команд может догнать «огурцов» и сравняться по очкам, но обойти по дополнительным показателям.

«Малага» не горит желанием возвращаться в Примеру. Клуб сохранил место в Сегунде, но набрал всего 50 пунктов. В активе у «анчоусов» 34 забитых мяча и 46 пропущенных голов. Всего «Малага» выиграла 13 поединков, 11 раз играла вничью и проиграла 16 матчей. «Малага» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба очень плохо получается играть против сильных команд. В последних поединках «анчоусы» также играли не лучшим образом.

Информация для ставок

  • «Леганес» забил шесть мячей в пяти последних матчах
  • «Малага» не может выиграть вот уже шесть матчей кряду
  • «Леганес» не проигрывает шесть поединков подряд

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Леганеса» или ничья по коэффициенту 1.09. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.70 1.65 2.30
Лига Ставок 2.00 1.75 1.56 2.33
Мелбет 1.63 2.41
1XBET 1.63 2.41
BetBoom 2.00 1.74 1.55 2.32 1.26 3.55
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Леганес»
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